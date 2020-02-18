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حوادث

بحوزتهم مبالغ مالية وطبنجة.. سقوط 3 تجار عملة بالمنيا

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 01:28 م
المضبوطات
المضبوطات
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مصطفى الرماح
نجحت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 أشخاص بالمنيا لقيامهم بالاتجار فى النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.
  
أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد قيام 2 من أصحاب محلات بيع المصوغات - مقيمين بدائرة مركز شرطة مغاغة بالمنيا، ممرض "يحمل جنسية إحدى الدول العربية، بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم،وعثر بحوزتهم على (مبالغ مالية "عملات مختلفة"- طبنجة)، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى المشار إليه، وأن المبالغ المضبوطة من حصيلة نشاطهم الإجرامى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غيرالمشروعة.
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