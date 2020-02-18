كيدهن عظيم.. قناوية تهرب من زوجها وتختلق واقعة اختطافها.. تفاصيل

نجحت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات اختلاق واقعة اختطاف إحدى السيدات بقنا ومطالبة أهلها بمبلغ مالى مقابل إعادتها.

تبلغ لمركز شرطة أبوتشت بمديرية أمن قنا من أحد الأشخاص - مقيم بدائرة المركز بخروج شقيقته - مقيمة بمنزل زوجها يعمل بإحدى الدول العربية بالمملكة العربية السعودية، وبرفقتها، ابنتها 3 سنوات من منزل زوجها للتوجه لأحد الأطباء بدائرة المركز، وعدم عودتها وتلقيه إتصال من هاتف المتغيبة طلب فيه المتصل مبلغ 200 ألف جنيه كفدية نظير إعادة المتغيبة.









تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا أسفرت جهوده عن تعرف المتهمة على 3 أشخاص من خلال مواقع التواصل الاجتماعى واتفاقها معهم على التقابل بمدينة القاهرة واستقلالها أحد القطارات، وتعرفها فى الطريق على أحد الأشخاص (عامل، له معلومات جنائية مسجلة - مقيم بدائرة مركز شرطة أخميم بسوهاج) والذى قام باصطحابها لمدينة العاشر من رمضان بمديرية أمن الشرقية واتفقا سويًا على ابتزاز أهلها وإيهامهم باختطافها وطلب مبلغ الفدية.

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