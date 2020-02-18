وزير الزراعة يبحث مع الرفاعي آليات التفاعل مع مشاكل المواطنين

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الدكتور طارق الرفاعي مدير المنظومة الشكاوى الموحدة بمجلس الوزراء وبحث معه آليات التفاعل مع مشاكل وشكاوى المواطنين وسرعة حلها؛ خاصة وأن وزارة الزراعة من الوزارات الخدمية التي تتعامل مع جميع المواطنين من خلال مسئوليتها عن إنتاج الغذاء.

أكد وزير الزراعة على توجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء بضرورة التعامل بجدية مع مشاكل وشكاوى المواطنين، وأصدر توجيهاته إلى جميع قيادات الوزارة بالتنسيق والتعاون الكامل مع منظومة الشكاوى بمجلس الوزراء وسرعة الاستجابة لمطالب المواطنين المشروعة وأيضا رفع المعاناة عن المزارعين وأكد أنه سوف يتابع ذلك بنفسه.





عرض الدكتور طارق الرفاعي مدير منظومة الشكاوى على وزير الزراعة موقف ومؤشرات أداء الجهات التابعة للوزارة بشأن شكاوى المواطنين والمزارعين المتخلفة ونسبة الاستجابة لها.





وقال إن الحكومة حريصة على تنويع وتيسير سبل تواصل المواطنين مع المنظومة وأشار إلى أنه يتم استقبال شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 16528 ، أو من خلال موقع المنظومة على شبكة الإنترنت www.shakwa.eg ومن خلال الواتس آب وفى المحطات الرئيسية لمترو الأنفاق وتطبيقى المحمول "فى خدمتك" و "ايجابى" وأيضا متابعة بعض الشكاوى التي تنشر في وسائل الإعلام والمتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية مضيفا أنه حتى أول أمس استقبلت المنظومة مليون شكوى من المواطنين منذ تولى د مصطفى مدبولي المسئولية في يونيو 2018 ويتم التعامل معها وفحص محتواها وتقوم الوزارات والمحافظات والجامعات والأجهزة والهيئات باتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لطبيعة كل منها.





حضر اللقاء اللواء محمود يحيى مدير متابعة الجهات الحكومية، والاستاذة نشوى يحيى مسئول المتابعة بالمنظومة.



