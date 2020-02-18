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رياضة

موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري والقنوات الناقلة

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 04:30 م
الأهلى والزمالك
الأهلى والزمالك
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عمرو الحلوانى
تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى ملعب محمد بن زايد بالإمارات مساء الخميس المقبل؛ لمتابعة السوبر بين الأهلي والزمالك، الذى من المقرر أن يكون غاية فى القوة والإثارة فى ظل امتلاك الفريقين مجموعة من أبرز اللاعبين أصحاب القدرات الفنية والبدنية المميزة.

ومن المقرر أن تنطلق أحداث المباراة فى تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وستتم إذاعتها عبر قناة أبو ظبي الرياضية المفتوحة عبر قمر نايل سات التى تحمل تردد 12226 ومعدل ترميز 27500 والاستقطاب ومعدل التصحيح 3/4، إضافةً إلى إذاعتها عبر قناة "أون سبورت".

وأعلن الجهاز الفني للأهلي، قائمة فريقه لمواجهة الزمالك، وضمت القائمة 24 لاعبًا، وشملت جميع اللاعبين فيما عدا صالح جمعة لاعب الوسط وجاءت كالآتى:

حراسة المرمي: شريف إكرامي – محمد الشناوي – علي لطفي

خط الدفاع: رامي ربيعة – محمود متولي – ياسر إبراهيم – أحمد فتحي – محمد هاني – أيمن أشرف – علي معلول - محمود وحيد

خط الوسط: حسام عاشور – عمرو السولية – أليو ديانج – محمد مجدي أفشة – حسين الشحات – جيرالدو – جونيور أجايي – رمضان صبحي – محمود عبدالمنعم ( كهربا) – وليد سليمان - احمد الشيخ

خط الهجوم: مروان محسن – أليو بادجي.

وفى المقابل أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون قائمة فريقه لمواجهة الأهلى التى ضمت كلا من:

حراسة المرمى: محمود جنش، محمد أبو جبل، محمد عواد، محمد صبحى.

خط الدفاع: عبدالله جمعة، محمد عبد الشافى، محمود علاء، محمود الونش، محمد عبد الغنى، محمد عبد السلام، حازم إمام، أحمد عيد.

خط الوسط: طارق حامد، فرجانى ساسى، محمد حسن، أحمد سيد زيزو، يوسف أوباما، مصطفى فتحى، محمود شيكابالا، كريم بامبو، أشرف بن شرقى، محمد أوناجم، محمد عنتر، إسلام جابر، إمام عاشور.

خط الهجوم: مصطفى محمد، كاسونجو، عمر السعيد.
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