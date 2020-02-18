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رياضة

ميدو: أرفض تدريب الأهلي وأولاد النادي أولي

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 07:14 م
أحمد حسام ميدو
أحمد حسام ميدو
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محمد رشاد
كشف أحمد حسام ميدو المدير الفني الأسبق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن أسباب رفضه لتدريب الأهلي إذا تلقى عرضًا من مجلس إدارته لتولي قيادته في الفترة المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك، يوم الخميس، المقبل في مباراة السوبر المصري التي ستقام على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي بالإمارات.

وقال ميدو خلال مقابلة عبر قناة "أبوظبي": "صعب أن أدرب المنافس، دائمًا أقول إن أبناء النادي لهم الأولوية في تدريب الفريق الذي لعبوا له، الأهلي فريق كبير وله تاريخ عريق ولكنه أولى بأبنائه".

واختتم: "الاحتراف موجود، يمكن فقط الراحل محمود الجوهري هو الوحيد الذي درب الزمالك، وهو حالة خاصة وواجه صعوبات وضغوطات كبيرة جدًا، وهذا نفس الحال لو فعلها حاليًا أي مدرب ينتمي لنادِ ودرب غيره".
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