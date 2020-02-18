ميدو: أرفض تدريب الأهلي وأولاد النادي أولي

كشف أحمد حسام ميدو المدير الفني الأسبق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن أسباب رفضه لتدريب الأهلي إذا تلقى عرضًا من مجلس إدارته لتولي قيادته في الفترة المقبلة.





ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك، يوم الخميس، المقبل في مباراة السوبر المصري التي ستقام على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي بالإمارات.





وقال ميدو خلال مقابلة عبر قناة "أبوظبي": "صعب أن أدرب المنافس، دائمًا أقول إن أبناء النادي لهم الأولوية في تدريب الفريق الذي لعبوا له، الأهلي فريق كبير وله تاريخ عريق ولكنه أولى بأبنائه".



