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رياضة

أحمد مرتضى: احذروا الفتنة .. تذاكر مباراة السوبر قاربت على النفاد

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 08:50 م
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
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محمد رشاد
قال أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك إن تذاكر جماهير ناديه في مباراة السوبر المصري أمام الأهلي في أبو ظبي قاربت على النفاد، مشيرا حديثه إلى الجماهير الزملكاوية أن تحذر الفتة بينهم وبين جماهير الأهلي. 

وتحدث أحمد مرتضى لقناة الزمالك التليفزيونية قائلا: "التذاكر الإقبال عليها كان كبيرا ويتبقى ما يقرب من 1500 تذكرة فقط".

وبسؤاله عن حقيقة ما أثير حول شراء بعض رجال الأعمال تذاكر اللقاء لحرمان جماهير الزمالك من الحضور أجاب غاضبا "مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت صعبة جدا، يتم تداول شائعات عليها هدفها زرع الفتنة بين جمهور الناديين وهدم استقرار مصر".

وأكمل "كل شخص من الإدارة والجمهور واللاعبين عليه مسؤولية كبيرة لمنع الفتنة، الكرة وجدت لإمتاع الجماهير وليس للمعاداة بينهم".

وأضاف أحمد مرتضى "لا تشجع الأهلي في إفريقيا إن كنت منتمي للزمالك أو شجعه والأمر ذاته ينطبق على جمهور الأهلي لكن الإعلان عن رغباتك علنا يزيد الفتنة".

وأتم أحمد مرتضى حديثه "يا جماهير الأهلي والزمالك احذروا الفتنة والصفحات المختلفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تتاجر بالناديين والشهداء".
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