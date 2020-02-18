AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

دوري أبطال آسيا.. الشارقة الإماراتي يتعادل مع برسبوليس الإيراني

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 07:33 م
الشارقة الإماراتي
الشارقة الإماراتي
Advertisements
إسماعيل محمود
انتهت مباراة فريقي الشارقة الإماراتي وبرسبوليس الإيراني، بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدفين لمثلهما، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لبطولة دوري أبطال آسيا.

افتتح علي عليبور التسجيل لبرسبوليس في الدقيقة التاسعة، قبل أن يعادل محمد خلفان علي النتيجة للشارقة في الدقيقة 25 ، ليعود بعدها عليبور ليضيف الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 27.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، عادل ريان مينديز النتيجة للشارقة ، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة.

وبتلك النتيجة، تحصل كلا الفريقين على أول نقطة لهما، جعلتهما في موقعهما في المركزين الثالث والرابع، حيث خسر الشارقة أول الجولات أمام التعاون السعودي، أما برسبوليس فقد خسر أمام الدحيل القطري.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عمرو وردة يتألق ويسجل هدفين في تعادل فريقه مع بانيتوليكوس

الدوري الإماراتي.. شباب الأهلي يعزز صدارته بفوز صعب على الشارقة

الدوري الإماراتي.. خورفكان يحقق أول انتصاراته بفوز مفاجئ على الشارقة

الدوري الإماراتي.. الشارقة يفوز على اتحاد كلباء بثلاثية

الأهلي السعودي يتعادل مع الوحدة الإماراتي 1-1 فى دوري أبطال آسيا

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 11-2-2020 والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

لهذه الأسباب الخطيرة.. احذر تناول الخضراوات الورقية غير المطهية

سعر ومواصفات سيارة كورولا 2020 في مصر والسعودية.. صور

بعد قرار إيقاف مطربي المهرجانات .. فنانون يهاجمون هاني شاكر

خاص.. مدافع صن داونز يتوعد الأهلي: قادرون على تكرار الخماسية

فشل إنقاذه.. فيروس كورونا يقتل مدير مستشفى ووهان ووتشانج

من أجل ليبيا.. صفعة قوية من الاتحاد الأوروبي لـ تركيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى ايه النهاردة.. شاورما دجاج تركي وثومية والحلو سلطة فواكه بالشربات

بعد 26 عاما من الإبادة الجماعية.. رواندا تسير بسرعة الصاروخ

راقصة باليه كفيفة وسباحة صغيرة تكسر الحواجز وتجمع الميداليات.. شاهد