دوري أبطال آسيا.. الشارقة الإماراتي يتعادل مع برسبوليس الإيراني

انتهت مباراة فريقي الشارقة الإماراتي وبرسبوليس الإيراني، بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدفين لمثلهما، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لبطولة دوري أبطال آسيا.





افتتح علي عليبور التسجيل لبرسبوليس في الدقيقة التاسعة، قبل أن يعادل محمد خلفان علي النتيجة للشارقة في الدقيقة 25 ، ليعود بعدها عليبور ليضيف الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 27.





وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، عادل ريان مينديز النتيجة للشارقة ، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة.





وبتلك النتيجة، تحصل كلا الفريقين على أول نقطة لهما، جعلتهما في موقعهما في المركزين الثالث والرابع، حيث خسر الشارقة أول الجولات أمام التعاون السعودي، أما برسبوليس فقد خسر أمام الدحيل القطري.