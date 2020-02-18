AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

شاهد بالصور.. ريم البارودي برفقة الفنانة زينة في سهرة رائعة

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 07:55 م
صدى البلد
Advertisements
محمد هاني
نشرت الفنانة ريم البارودي صورة جديدة لها مع الفنانة زينة و مصممة الأزياء ياسمين رضا على حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى  "إنستجرام".

و علقت البارودي على الصورة قائلة : كانت سهرة رائعة .

وحازت الصورة على إعجاب الكثير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى : "ربنا يفرحكم دائما يارب"، "ربنا يسعدكم ويعوضكم كل خير يارب"ـ 

الجدير بالذكر أن الفنانة زينة والفنانة ريم البارودي تجمعهم صداقة قوية و وحققت ريم البارودي نجاحا كبيرا من خلال مشاركتها ببطولة مسلسل "قيد عائلي" بطولة الفنانة ميرفت أمين، والفنان صلاح عبد الله.

Advertisements

ترشيحاتنا

رئيس تركيا السابق يهاجم أردوغان: لابد من المصالحة مع مصر

مظهر طفولي.. زوجة تامر حسني في إطلالة غامضة على انستجرام.. شاهد

مباراة الأهلي والزمالك.. تفاصيل محاضرة فايلر مع لاعبيه في أبوظبي

بسبب موبايل.. سيدة خمسينية تتعرض لاعتداء عنيف أفقدها الوعي والذاكرة.. صور

في واقعة فيديو الراقصة .. فصل مدير المدرسة و5 معلمين بالمنوفية

قرار رئاسي: المتحف المصري الكبير هيئة عامة اقتصادية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى ايه النهاردة.. شاورما دجاج تركي وثومية والحلو سلطة فواكه بالشربات

بعد 26 عاما من الإبادة الجماعية.. رواندا تسير بسرعة الصاروخ

راقصة باليه كفيفة وسباحة صغيرة تكسر الحواجز وتجمع الميداليات.. شاهد