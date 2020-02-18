شاهد بالصور.. ريم البارودي برفقة الفنانة زينة في سهرة رائعة

نشرت الفنانة ريم البارودي صورة جديدة

لها مع الفنانة زينة و مصممة الأزياء ياسمين رضا على حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".





و علقت البارودي على الصورة قائلة : كانت سهرة رائعة .





وحازت الصورة على إعجاب الكثير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى : " ربنا يفرحكم دائما يارب"، " ربنا يسعدكم ويعوضكم كل خير يارب"ـ





الجدير بالذكر أن الفنانة زينة والفنانة ريم البارودي تجمعهم صداقة قوية و وحققت ريم البارودي نجاحا كبيرا من خلال مشاركتها ببطولة مسلسل "قيد عائلي" بطولة الفنانة ميرفت أمين، والفنان صلاح عبد الله.