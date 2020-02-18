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الصحة: حالة كورونا المكتشفة لم تظهر عليها أعراض المرض..فيديو

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 07:58 م
دكتور خالد مجاهد
دكتور خالد مجاهد المتحدث بأسم وزارة الصحة
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محمود محسن
أكد دكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة أنه تم الاطمئنان على المصريين الذين عادوا من الصين بعد أن قضوا 14 يوما في الحجر الصحي، موضحا أنهم خرجوا بسلام ولم يتم إصابة أى منهم بفيروس كورونا.

وأضاف مجاهد خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج الحياة اليوم بفضائية الحياة أن القيادة السياسية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت حريصة على صحة المصريين بالخارج  مشيرا إلى أنها كانت ملحمة وطنية بتكاتف وزارة الصحة والداخلية وطاقم الطائرة الذي قام بواجب وطني لعودة المصريين من الصين. 

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة أن الحالة التي تم اكتشافها في مصر كانت لشخص أجنبي يبلغ من العمر 33 عاما، وهو الآن في مستشفى العزل، مؤكدا أنه لم تظهر عليه أي أعراض للمرض حتى الآن، ويتم عمل قياس الحرارة كل 8 ساعات ودرجة الحرارة مستقرة.

وأشار الدكتور خالد مجاهد إلى أن فريق التمريض الموجود في  الحجر الصحي مدرب على أعلى مستوى ويستطيع التعامل مع المصريين والأجانب ويتمكنون من التحدث بعدد من اللغات، مؤكدا أن الشخص المصاب بالفيروس على اتصال بعائلته والسفارة تتابع معه. 

وقال مجاهد إن هناك تنسيقا بين وزارة الصحة والتعليم، مؤكدا أنه لم يتم تسجيل أي إصابات بين طلبة المدارس فهناك خطة وقائية  لمتابعة الطلاب منذ الطابور الصباحى حتى نهاية اليوم وتقديم الارشادات الصحية واتباع كافة الإجراءات الوقائية حتى المدرسين والعاملين والطلاب وأولياء الأمور.
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