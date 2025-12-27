قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إطلاق حملة إنسانية جديدة تحت شعار "ستر ودفا وإطعام" لتوزيع الألحفة والبطاطين ببني سويف

فى إطار التعاون القائم بين مديرية التضامن الإجتماعى وجمعية الأورمان، أعلنت جمعية الأورمان ببني سويف إطلاق حملة إنسانية جديدة تحت شعار (ستر ودفا وإطعام)، وذلك من أجل تخفيف قسوة البرد عليهم تزامنا مع استمرار الأجواء الشتوية الباردة ، وتنفيذأ لتوجيهات الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بني سويف.

وأكدت هبة مصطفى الجلالي، وكيلة وزارة التضامن الإجتماعى ببني سويف، أن هذه الحملة جاء لإدخال روح البهجة على الأسر الأولي بالرعاية ، والتخفيف عن كاهلهم، تنفيذاً لمبادرة رئيس الجمهورية (حياة كريمة) لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم وليحيوا حياه كريمة.

من جانبه ، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن توزيع بطاطين الشتاء هذا العام على غير القادرين فى القرى والنجوع بالمحافظة من خلال مكتب الأورمان فى بني سويف،  وبالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة، وتحت إشراف كامل من مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

وأوضح أنه من خلال "ستر ودفا واطعام" يمكن للمتبرعين ان يشاركوا فى توفير عدد (2) بطانية عادية بتكلفة 440جنيه، أوبطانية ديلوكس ب 495 جنيه، أو توفير بطانية عادية ولحاف بـ 525جنيه، أو المشاركة فى سهم ب 400 جنيه، وهذا التنوع  ليستطيع الجميع المساهمه فى دعم الاسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا ووصول الخدمة إلى أكبر عدد من المستفيدين .

جدير بالذكر أن توزيع ألحفة وبطاطين الشتاء على غير القادرين نشاط خيرى موسمى أطلقته الأورمان قبل عدة سنوات وتحرص على تنفيذه مع قدوم فصل الشتاء من كل عام ونجحت من خلاله وحتى الآن في توزيع ملايين الألحفة والبطاطين على غير القادرين .

