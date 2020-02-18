بحقه 65 عاما سجنا.. "الأمة الكويتي" يرفض العفو عن السياسي المسيء للسعودية

رفض مجلس الأمة الكويتي، اليوم الثلاثاء، العفو عن النائب السابق عبد الحميد دشتي، الذي أساء للمملكة العربية السعودية، والذي صدرت بحقه أحكام غيابية بالسجن لمدة 65 عاما، على الرغم من اقتراحات العفو المقدمة.









وبحسب صحيفة "عاجل" السعودية، رفض المجلس كذلك، العفو الشامل عن مقتحمي المجلس عام 2011، وهم نشطاء سياسيون ونواب سابقون تم الحكم عليهم بالسجن، كما رفض المجلس اقتراح العفو عن "خلية العبدلي"، التي تم القبض عليها عام 2015.









وكان عدد من أعضاء مجلس الأمة الكويتي اشتبكوا بالأيدي خلال جلسة اليوم، بسبب "العفو الشامل"؛ حيث قام النائب الإسلامي محمد المطير بالاشتباك بالأيدي مع النائب الشيعي خليل أبل.









وافتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة صباح اليوم، بعد رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب وعلى جدول أعمالها رسالتان و60 تقريرًا للجان برلمانية.



