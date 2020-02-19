لا غنى عنها.. 4 محاذير يجب اتباعها في نظام أطفالك الغذائي

1- التونة:





وتابعت مرام في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك، بأن عند تناول التونة يفضل التخلص من الزيت المحفوظة فيه، والأفضل تناول المحفوظة في ماء لأن سعراتها الحرارية أقل من المحفوظة في الزيوت.





مشددة، الى أنه يفضل أن تكون التونة ذات القطعة الواحدة أو القطع الكبيرة أفضل من المفتتة التي تكن مصنعة من بقايا السمك.





وأفادت الدكتورة مرام، بأنه يجب ألا يتعدي تناول التونة، عن العلبتين في الأسبوع، وذلك لتجنب زيادة نسبه الزئبق في الدم، والاصابة بمرضى النقرس، وذلك لانها تسبب ارتفاع حمض البوليك بالدم.





3- الفشار:





ونوهت مرام نبيل، على أن الفشار من المسليات المفيدة جدًا لصحة الجسم، والتي يمكن تحضيرها للأبناء بسهولة كما أنه منخفض السعرات الحرارية، ويحتوي على فيتامين ب١، ب٣، ب٦. والحديد والمغنيسيوم والفسفور، بالإضافة إلى أنه غني بالكربوهيدرات والألياف المعدنية.





وأضافت، لنتمتع بأقصى استفادة منه لا بد أن يتم صنعه في البيت وبطريقة صحية والابتعاد عن الفشار المصنع جاهز، ويجب أن نستخدم كمية قليلة من الزيت ويفضل يكون زيت جوز الهند أو الزيتون، مع وضع كمية ملح قليلة.





3- وجبات قبل التمرين:





ونوهت مرام، الى انه من الضروري تناول الأبناء قبل نزول التمرين وجبة تحتوى على النشويات خصوصًا النشويات المعقدة، مثل: المكرونة البني والشوفان، والشعير لانها تعتبر وقود للجسم، بالاضافة الى انها تمده بالطاقة لأكثر وقت ممكن.





4- وجبات بعد التمرين:





واكملت مرام، الى انه وجبات بعد التمرين يجب ان تعتمد على البروتين لمساعدة العضلات على الاستشفاء السريع، بالاضافة الى تناول قدر بسيط من النشويات، مع نسبة بسيطة من السكريات الصحية كملعقة من العسل الأبيض او الموز.