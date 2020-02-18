إطلاق أكبر برنامج توعية بيئية للعاملين بالقطاع الفندقي .. صور

بدأ اليوم بشرم الشيخ حفل إطلاق برامج التوعية البيئية للفنادق الخضراء، والتي تستهدف ٦٥ ألف موظف، وذلك لدعم القطاع الفندقي للوصول لجاهزية تمكنه من حسم المنافسة الشرسة مع المقاصد الأخرى، وذلك تحت رعاية المحافظ اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وبدعم من وزارة السياحة وفي إطار التعاون المشترك بين لجنة البيئة والسياحة المستدامة ولجنة التدريب بالاتحاد المصري للغرف السياحية من جهة وغرفة المنشآت الفندقية من جهة أخرى، وبتمويل٧٥٪ من غرفة المنشآت الفندقية و ٢٥٪ من برنامج إصلاح وتطوير التعليم الفني "الممول من الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي المعروف TVET"، ودعم فني من وزارة البيئة من خلال مشروع صون التنوع البيولوجي في القطاع السياحي.





ويهدف برنامج التوعية إلى مساعدة الفنادق في الحد من استعمال منتجات البلاستيك أحادي الاستعمال والعمل على فصل القمامة من المنبع، وترشيد استهلاك الطاقة والمياه والتوجه إلى الطاقة الشمسية والموفرة، واستبدال المبيدات الحشرية والأسمدة والمنظفات والمعطرات الكيمائية بالبدائل العضوية، ثم أخيرا الإدارة المستدامة للشواطئ حفاظا على كنوزنا البحرية.





والبرنامج يعمل على المساهمة في تحقيق حزمة أهداف والتى تعمل على التمكين من المنافسة بقوة والحصول على أكبر حصة ممكنة من السوق السياحي العالمي في وجه الطلب المتزايد على السياحة الخضراء، بالإضافة إلى التعزيز من القدرات التسويقية في المحافل الدولية للبحر الأحمر المصري كمقصد سياحي صديق للبيئة نجح في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة التالية:

الهدف الثالث: الصحة الجيدة

الهدف السابع: الطاقة النظيفة

الهدف الثامن: التنمية الاقتصادية

الهدف الحادي عشر: مدن ومجتمعات مستدامة

الهدف الثاني عشر: الاستهلاك والإنتاج المسؤولان

الهدف الثالث عشر: العمل المناخي

الهدف الرابع عشر: الحياة تحت الماء

الهدف الخامس عشر: الحياة في البر



