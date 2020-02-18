جامعة المنصورة تواصل التميز بتصنيف التايمز 2020 للاقتصاديات الناشئة

أعلن تصنيف التايمز البريطاني للجامعات في العالم تصدر جامعة المنصورة المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية ، وصنفت جامعة المنصورة فى المرتبة 102 ضمن أفضل 110 جامعة على مستوى العالم في الاقتصاديات الناشئة.

كما جاءت في الترتيب العام من "401-500" ضمن أفضل 500 جامعة على مستوى العالم.













وصرح الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، أن هذا التصنيف الجديد جاء ليتوج جهود منتسبي جامعة المنصورة على مدار السنوات الماضية للارتقاء بالمستوى التعليمي والبحثي لتتصدر بمكانتها العلمية عديد من الجامعات العريقة في المنطقة.



