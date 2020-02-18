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تعليم

جامعة المنصورة تواصل التميز بتصنيف التايمز 2020 للاقتصاديات الناشئة

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 09:17 م
جامعة المنصورة
جامعة المنصورة
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همت الحسينى
أعلن تصنيف التايمز البريطاني للجامعات في العالم تصدر  جامعة المنصورة المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية ، وصنفت  جامعة المنصورة فى المرتبة 102 ضمن أفضل 110 جامعة على مستوى العالم في الاقتصاديات الناشئة.
كما جاءت في الترتيب العام من  "401-500" ضمن أفضل 500 جامعة على مستوى العالم.



وصرح الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، أن هذا التصنيف الجديد جاء ليتوج جهود منتسبي جامعة المنصورة على مدار السنوات الماضية للارتقاء بالمستوى التعليمي والبحثي لتتصدر بمكانتها العلمية عديد من الجامعات العريقة في المنطقة.

وأضاف أن الجامعة مستمرة في التطوير المستمر والمبني على المعايير الحديثة لتطوير البناء العلمي والتعليمي من خلال شراكات دولية مع النظراء في التعليم العالي وقطاع الأعمال.
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