بدون جراحة وصفة سريعة تخلصك من عرق النسا

وصفة زيت النعناع

المكونات:



ملعقة زيت نعناع

ملعقة زيت سمسم

معلقة زيت زيتون

ملعقة من عصير الليمون



طريقة الاستخدام

تخلط المكونات جيدا ويدهن به موضع الالم مرتان الي ثلاث مرات يوميٱ .



يشرب زنجبيل مرتان يوميٱ.



يخلط ملعقة زيت زيتون وزيت السمسم يؤخذ ملعقة صباحًا ومساء حتى الشفاء.

وصفة الحبة السوداء والجنزبيل

ملعقة من الزنجبيل المطحون



ملعقة من العسل



ملعقة من زيت الزيتون

ملعقة من حبة البركة



طريقة تطبيق الوصفة:



تخلط المكونات وتدهن بها هذه المناطق ثلاث مرات يوميا.كما يشرب زنجبيل محلى بعسل النحل ثلاث مرات يوميا وتؤكل حبة من الطماطم بعد كل وجبة وقبل النوم وتشرب الحلبة محلاة بعسل النحل مرة بعد الغداء.