الفريق مهاب مميش رئيسا فخريا لاتحاد الوحدة الاقتصادية العربية





وقال مميش، علي هامش الفاعلية، شرفت بحصولي على درع جائزة النزاهة العربية لعام ٢٠٢٠ والتي تهدى لأبرز الشخصيات العربية في العالم العربي لما تقدمه في سبيل العمل العربي المشترك.





وتسلم مميش، أكتوبر الماضي، جائزة أرامكو التجارية من حاكم إمارة الفجيرة، الشيخ حمد بن محمد الشرقى، كأفضل مدير تنفيذي في مبادرة طريق الحرير الجديد لعام 2019. وأهدى مميش الجائزة لرئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري والعاملين في هيئة قناة السويس.

قرر الاتحاد العربي للتزوير والتزييف التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، اختيار الفريق مهاب مميش مستشار الرئيس لمشروعات تنمية منطقة قناة السويس رئيسا فخريا للاتحاد.