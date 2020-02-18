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اقتصاد

الحكومة تخفض سعر برميل البترول إلى 64 دولارا .. والقمح لـ 214 فى الموازنة .. اعرف الأسباب

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 10:18 م
وزارة المالية
وزارة المالية
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محمد يحيى

خفضت الحكومة من تقديرات سعر برميل النفط بموازنة السنة المالية الحالية بتخفيض قدره 4 دولارات ليصبح 64 دولارا مقارنة بـ68 دولارا في موازنة السنة المالية السابقة لتتماشى مع الأسعار العالمية للنفط.


وأرجع تقرير صادر عن وزارة المالية، ذلك إلى التقلبات السعرية وفقا لقرارات مجموعة أوبك الخاصة بخفض الإنتاج اليومي من خام النفط بالتزامن مع وجود اضطرابات في الانتاج ببلدان فنزويلا و نيجيريا لفترات أقل بخلاف الأوضاع السياسية في ليبيا وبعض قرارات المنظمات البحرية الدولية بتقليص الانبعاثات الكربونية واستبدال المازوت بوقود أعلى كفاءة مثل الديزل والذي من شأنه رفع مستويات الطلب عليه وما تلاه من رفع الأسعار في السوق المحلية.


وأضاف التقرير أن الحكومة حددت سعر طن شراء القمح بقيمة 214 دولار علي الرغم من وصوله عالميا لـ250 دولار للطن بعد إضافة تكلفة النقل والنولون ووضع افتراض لشراء القمح المحلي بما يوزاي السعر المنتج المستورد لضمان عدم وجود سوق موازي والقضاء علي أي تلاعب يؤدي لرفع التكلفة علي الدولة.

 

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