65 مليون حجم استفادة المواطن من الموازنة العامة خلال النصف الأول من 2019/2020

قالت وزارة المالية إن تقرير الأداء المالي للموازنة العامة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري يقيس مدي استفادة المواطن من الموازنة العامة خلال النصف الأول من العام المالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، والتي تتمثل في عدة محاور .





أوضح تقرير الوزارة الصادر اليوم أن أول تلك المحاور يتمثل في قيام الحكومة فى يوليو الماضي بتنفيذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية الشاملة للعام الحالى بتكلفة أكثر من ٦٥ مليار جنيه .





أوضح التقرير تلك الحزمة تضمنت زيادة الحد الادنى للأجر الشامل للعاملين بالدولة، وزيادة المعاشات وزياد اعداد المستفيدين من برنامجي تكافل وكرامة واراء اكبر عملية ترقيات فى الجهاز الادارى لزيادة دخول الموظفين ورفع قدرتهم الشرائية.





و شهد النصف الاول من العام المالي الحالي زيادة فى الإنفاق العام من اهمها:

- ارتفاع الانفاق على الصحة بنحو 20%

- ارتفاع الانفاق على التعليم بنحو 14%

- ارتفاع دعم السلع التموينية بنحو 3.3%

- ارتفاع الانفاق على برنامج التأمين الصحي بنحو 29.3%

- سداد مبلغ ٨٠ مليار جنيه من أموال التأمينات والمعاشات.





واكد التقرير ان اصدار هذا العام للتقرير النصف سنوي للعام المالي 2019/2020 يحتوى على بنود ومعلومات أكثر تفصيلية مثل القاءه الضوء على المستهدفات المالية الكلية المستهدف تحقيقها فى نهاية العام المالي 2019/2020 وهى :

- تحقيق فائض مالي أولي بنحو 2%





- خفض العجز المالي الكلي الى 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي.





- خفض الدين الحكومى الى 83% من الناتج المحلي الإجمالي.