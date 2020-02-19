أخبار الرياضة | أتليتكو مدريد يبكي صلاح ورفاقه.. مفاجآت جديدة عن تقنية الفيديو

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار الرياضية على مدار يوم الثلاثاء جاءت كالآتي:



قرّر مجلس إدارة نادي النجوم لكرة القدم برئاسة محمد الطويلة تعيين محمد صلاح مديرًا فنيًا للفريق الأول بالنادي، وذلك خلفًا لـ أحمد ساري المدير الفني السابق الذي تقدم باعتذار عقب الهزيمة من نادي منتخب السويس بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من المجموعة الثانية بالدوري الممتاز (ب).





كشف محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المؤقتة لإدارة اتحاد كرة القدم المصري عن الحصول على موافقات الحكام والملاعب لتطبيق تقنية الفيديو VAR في مصر.





فاز بروسيا دورتموند على باريس سان جيرمان بهدفين مقابل هدف في ذهاب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



