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رياضة

فان دايك عقب خسارة ليفربول أمام أتلتيكو مدريد: إنها الكرة الإسبانية

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 12:36 ص
، فيرجيل فان دايك،
، فيرجيل فان دايك،
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محمد رشاد
تحدّث مدافع فريق ليفربول، فيرجيل فان دايك، عن خسارتهم في مباراة الأمس أمام أتلتيكو مدريد  بهدف دون رد، في ذهاب دور الـ 16 على ملعب واندا متروبوليتانو في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال فان دايك في تصريحات نشرتها شبكة "بي بي سي" العالمية: "استقبلنا هدفًا من ركلة ركنية، أول فرصة لهم، حتى لا يمكن القول إنها فرصة، قلة حظ".

وأضاف: "كانت الرسالة بين شوطي المباراة، هي الاستمرار في اللعب، استحوذنا على الكرة معظم الوقت ولكن للأسف لم نتمكن من خلق فرص هائلة ، لا يزال أمامنا 90 دقيقة أخرى لتعديل الأمور بشكل صحيح".

وتابع: "هذه هي الطريقة التي يلعبونها، إنها كرة قدم إسبانية ويجب عليك أن تتكيف لكننا نعرفها وأشعر أننا تعاملنا معها بشكل جيد".
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