وزيرة التضامن: «اللي ملوش أهل.. الحكومة أهله»

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن هناك رعاية لكل المواطنين فاقدي الرعاية، متابعة «اللي ملوش أهل.. الحكومة ومصر كلها أهله».

وأضافت «نيفين القباج» خلال لقائها في برنامج «أهل مصر» المذاع على قناة «سكاي نيوز عربية» أن هناك رعاية خاصة للأيتام وأطفال بلا مأوى والمسنين وكل من ليس لديه أهل، مؤكدا أن الحكومة والمجتمع المدني يقدمون بيئة أسرية ومعيشية آمنة.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن هناك رعاية لجميع الفئات في المجتمع المصري سواء الحماية الإجتماعية او الرعاية الاجتماعية، مؤكدة أن هناك أكثر من 1300 مؤسسة للايتام والمسنين وذوي الإعاقة والفئات الأكثر فقرًا.

وأشارت إلى أن هناك قانونا جديدا للدعم النقدي لتخصيص جزء للمسنين والفئات الأولى بالرعاية، لافتة إلى أنه جار الدمج بين برنامجين "تكافل وكرامة" و"نظام الدعم النقدي"، لافتة إلى أنه تمت زيادة تكافل وكرامة الي 273 أسرة حديثة ليكون المستفيدين من المشروع أكثر من 2 مليون مواطن، فضلا عن الجمعيات الاهلية الأخرى.

وأوضحت أن متوسط المعاش في تكافل وكرامة يتراوح بين 480 و500 جنيه، بالإضافة الي سلع تموينية والخبز ودعم آخر، منوهة إلى أنه حاليا هناك حملات توعوية للأهالي في المحافظات والقرى.