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منوعات

عروس تقع في مأزق قبل الزفاف بساعتين.. والسبب غريب.. صور

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 02:22 ص
صدى البلد
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مريم صليب
معروف عن يوم الزفاف بالنسبة للفتيات هو اليوم الأهم في حياتها، فهو يعبر عن أكبر سعادة قد تحدث لها، لذا فهي تهتم بكل تفصيلة صغيرة وكبيرة في ذلك اليوم بداية من الفستان وحتى أظافرها. 

وفقًا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، أن عروس تعرضت لموقف سخيف للغاية بسبب طلبات الشراء عبر الإنترنت فقد تسبب شراؤها لفستان عن طريق شركة صينية وصل إليها قبل الزفاف بيوم واحد لوقوعها في مأزق. 

قامت السيدة بطلب الفستان من خلال موقع لبيع فساتين الزفاف وأرسلت كل طلباتها وصورة تصورها لفستان زفافها ووزنها وطولها وكل التفاصيل المطلوبة اتفقت على كل شيء. 

تأخر الطلب أسبوعًا كاملاً، فقد حددت السيدة موعد زفافها وكتبته في رسالة للشركة إلا أن الطلب تأخر أسبوعًا وكانت الكارثة أنه وصل قبل الزفاف بيوم واحد ولم تتمكن العروس من حجز فستان آخر بديلاً. 

وصل الفستان قبل الزفاف بساعات والمفاجأة أنه بمواصفات غير المطلوبة إطلاقاً ووقعت العروس في مأزق بين أنها لن تتمكن من تأجير أو شراء غيره ولا حتى ارتدائه لأنه حسب وصفها كان مقززًا فقد بدأ العد التنازلي وأشرق الصباح ولم يتبق سوى ساعتين وتبدأ مراسم الزفاف. 

اضطرت الفتاة أن تحضر الفرح بذلك الفستان وكان يوم زفافها هو الأتعس في حياتها. 


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