«كان يوم مميز شكرت المصريين فيه».. محمد الريفي يكشف عن أجواء الفرحة بفوزه بلقب إكس فاكتور .. فيديو

كشف الفنان المغربي محمد الريفي، نجم برنامج إكس فاكتور، عن أن برامج المسابقات تعطي قاعدة جماهيرية لاى مشترك يظهر فيها، موضحًا "لو لم يحصل المشترك على اللقب؛ فهو يحصل انتشار واسع في الوطن العربي".





وأضاف الفنان المغربي محمد الريفي خلال حواره ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامي تامر أمين، أنه عندما فاز استقبل بفرحه من الشعب المغربي، معلقًا " كان يوما مميزا".





وأشار الفنان المغربي محمد الريفي، إلى أنه عندما فاز باللقب؛ ملك المغرب أرسل لي برقية تهئنة، وقوبلت باستقبال حافل في المطار، ولم أصدق نفسي وقتها، الجماهير كانت فى الشارع لاستقبالي.





ولفت الفنان المغربي محمد الريفي، إلى أنه عندما فاز باللقب؛ قدم الشكر للمصريين الذين دعموه في المسابقة.





وتابع: أن التصويت في برامج المسابقات نوعان، الأول حقيقي مثل برنامج "إكس فاكتور"، لأن التصويت عليه يتم في شركة بلندن والنتائج تأتي لمصر، وكانت هناك صعوبة أن يتلاعب أحد بالنتائج.





وأكمل الفنان المغربي محمد الريفي: توجد برامج أخرى هي من تحدد صوتا بعينه ليكسب، على الرغم من وجود أصوات جيدة، وذلك على اعتبار الشكل، والعائد المادي الذي يعود عليهم بعدها.