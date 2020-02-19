ضبط 68 طن زبدة وجبنة منتهية الصلاحية قبل طرحها بأسواق البحيرة..صور

نجحت الإدارة التموينية ببندر دمنهور بمحافظة البحيرة فى توجيه ضربة قاضية لتجار الكسب غير المشروع وتمكنوا من ضبط ٥٩ طنا من الزبدة البقري و٩ أطنان من الأجبان جميعها منتهية الصلاحية معدة للتوزيع داخل ثلاجة حفظ مواد غذائية غير مرخصة بدمنهور وتم التحفظ على الكميات ومصادرتها.

وكانت الإدارة التموينية ببندر دمنهور قد نفذت حملة مكبرة للرقابة على الأسواق والتصدي لتجار الكسب غير المشروع والسوق السوداء وضبط السلع المنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر بتوجيهات المهندس كمال راشد وكيل الوزارة وبالتنسيق مع إدارة شرطة مباحث التموين برئاسة العميد وجدى الصيرفى وأسفرت الحملة عن ضبط

وتمكنت الحملة التى قادها محمد عابدين مدير الإدارة التموينية ببندر دمنهور من ضبط كميات كبيرة من الزبدة الأجبان منتهية الصلاحية قبل طرحها للبيع بالأسواق عبارة عن٥٩ طن من الزبده البقري منتهية الصلاحيه معبأة فى ٢٩٣٣ كرتونة زنة الكرتونه الواحده ٢٠ كجم. وكذلك كمية قدرها ٩ طن أجبان منتهية الصلاحية عبارة عن ٤٦٨ صفيحة أجبان زنة الصفحة الواحدة ٢٠ كجم وذلك بداخل ثلاجة حفظ مواد غذائية غير مرخصة بدمنهور .

وتبين للحملة بأن جميع الكميات التي تم ضبطها معدة وجاهزة للتوزيع بعد وضع استيكرات علي تاريخ الصلاحية الأصلي بفترة صلاحية جديدة مما يعد غشا وتدليسا تجاريا كان من شأنه الإضرار بصحة وحياة المستهلكين وتعريضهم للخطورة الشديدة

.واستمر نقل الكميات فى ١٦ سيارة نصف نقل لمدة ١٨ ساعة للتحفظ عليها المضبوطات ومصادرتها لحين صدور قرار من وكيل النائب العام بشأنها

.وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق