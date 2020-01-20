AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط مصنع بدون ترخيص و ٣ أطنان مخلل منتهية الصلاحية بالبحيرة..صور

الإثنين 20/يناير/2020 - 01:51 م
صدى البلد
Advertisements
جمالات الدمنهوري
تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة من ضبط ٣طن مخلل غير صالح للاستهلاك الآدمى بمصنع بدون ترخيص وكميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية و١٥ مخبزا مخالفا تنتج خبز ناقص الوزن وغير كامل المواصفات.

نفذ مفتشو إدارة التموين بمركزى بدر والدلنجات وكوم حمادة حملة مكبرة للرقابة على الأسواق والمخابز المدعمة للتصدى لتجار السوق السوداء وضبط السلع المنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وذلك تحت إشراف المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين وبالتنسيق مع إدارة شرطة مباحث التموين برئاسة العميد وجدى الصيرفى

اسفرت الحملة عن تحرير 6 محاضر عبارة عن :ضبط مصنع مخلل به 20 برميل زنة البرميل 150كجم بإجمالي 3 طن مخلل مجهول المصدر وبدون بيانات أو علامات تجارية وغير صالحة،و 3 محاضر لحيازة سلع منتهية الصلاحية عبارة عن عدد كبير من أكياس الملبس 23 كرتونة بسكويت و مستحضرات تجميل جميعها منتهية الصلاحية .

وفى نفس السياق تمكنت ادارة تموين كوم حماده خلال حملة مفاجئة علي المخابز البلدية من ضبط 15 مخبز مخالف لقيام أصحاب ١٢ منها بانتاج خبز ناقص الوزن بمقدار يتراوح ما بين 9 جم : 35 جم بمدينة كوم حمادة و وقري " ابو الخاوي, وكوم شريك, ومغنين ,والصواف, والطيريه ,والنجيله ,وكفر سلامون, و كفر مجاهد " بالإضافة إلى ضبط مخبزين تنتج خبز مدعم غير مطابق للمواصفات كما تم تحرير محضر عدم اعلان عن قائمه تشغيل بالمخبز .

تم التحفظ على الكميات التي تم ضبطها ومصادرتها لحين صدور قرار من وكيل النائب العام بشأنها وتحررت المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ضبط مصنع بدون ترخيص و ٣ أطنان مخلل منتهية الصلاحية بالبحيرة..صور
ضبط مصنع بدون ترخيص و ٣ أطنان مخلل منتهية الصلاحية بالبحيرة..صور
ضبط مصنع بدون ترخيص و ٣ أطنان مخلل منتهية الصلاحية بالبحيرة..صور
ضبط مصنع بدون ترخيص و ٣ أطنان مخلل منتهية الصلاحية بالبحيرة..صور
ضبط مصنع بدون ترخيص و ٣ أطنان مخلل منتهية الصلاحية بالبحيرة..صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط لحوم منتهية الصلاحية قبل بيعها بالأسواق في سنورس

ترشيحاتنا

سعر الذهب اليوم الاثنين 20-1-2020

أرقام مثيرة في ليلة ثنائية ليفربول بشباك مانشستر يونايتد

دعاء الامتحان الصعب .. ردده من دخول اللجنة حتى تسليم ورقة الإجابات

إيران تتخذ إجراء حاسمة بشأن ضحايا الطائرة الأوكرانية مزدوجي الجنسية

ما الذي يحدث للجسم عند تناول اللبن الرائب؟

تعرف على خطوات نقل ملكية عداد الكهرباء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بقفطان مغربى.. بلقيس تتألق فى أحدث جلسة تصوير

تعرف على الوسائد الهوائية airbags وكيفية عملها في سيارتك.. صور

تقرير مفصل عن مميزات وعيوب ام جي mg rx5 وأسعارها بعد خصومات 2020 .. صور