ضبط مصنع بدون ترخيص و ٣ أطنان مخلل منتهية الصلاحية بالبحيرة..صور

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة من ضبط ٣طن مخلل غير صالح للاستهلاك الآدمى بمصنع بدون ترخيص وكميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية و١٥ مخبزا مخالفا تنتج خبز ناقص الوزن وغير كامل المواصفات.



نفذ مفتشو إدارة التموين بمركزى بدر والدلنجات وكوم حمادة حملة مكبرة للرقابة على الأسواق والمخابز المدعمة للتصدى لتجار السوق السوداء وضبط السلع المنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وذلك تحت إشراف المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين وبالتنسيق مع إدارة شرطة مباحث التموين برئاسة العميد وجدى الصيرفى



اسفرت الحملة عن تحرير 6 محاضر عبارة عن :ضبط مصنع مخلل به 20 برميل زنة البرميل 150كجم بإجمالي 3 طن مخلل مجهول المصدر وبدون بيانات أو علامات تجارية وغير صالحة،و 3 محاضر لحيازة سلع منتهية الصلاحية عبارة عن عدد كبير من أكياس الملبس 23 كرتونة بسكويت و مستحضرات تجميل جميعها منتهية الصلاحية .



وفى نفس السياق تمكنت ادارة تموين كوم حماده خلال حملة مفاجئة علي المخابز البلدية من ضبط 15 مخبز مخالف لقيام أصحاب ١٢ منها بانتاج خبز ناقص الوزن بمقدار يتراوح ما بين 9 جم : 35 جم بمدينة كوم حمادة و وقري " ابو الخاوي, وكوم شريك, ومغنين ,والصواف, والطيريه ,والنجيله ,وكفر سلامون, و كفر مجاهد " بالإضافة إلى ضبط مخبزين تنتج خبز مدعم غير مطابق للمواصفات كما تم تحرير محضر عدم اعلان عن قائمه تشغيل بالمخبز .



تم التحفظ على الكميات التي تم ضبطها ومصادرتها لحين صدور قرار من وكيل النائب العام بشأنها وتحررت المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



