حدث ليلا.. بسمة وهبة تدافع عن مطربي المهرجانات.. الصحة ترد على وفاة 3 طلاب بـ كورونا.. وكوريا الجنوبية تعلن تسجيل 15 حالة إصابة جديدة

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري عددًا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية، نستعرضها خلال التقرير التالي:

بسمة وهبة تدافع عن مطربي المهرجانات: الكلام عن انحدار الذوق مضيعة للوقت

دافعت الإعلامية بسمة وهبة، عن مطربي المهرجانات عبر برنامجها "كل يوم" على قناة ON E.

وقالت الإعلامية بسمة وهبة إن موضوع الذوق العام أصبح أداة يستخدمها أصحاب المصالح لتحقيق بعض المكاسب، أو ممارسة الوصاية على الناس واحتكار الحقيقة المطلقة، لكنهم أكبر أعداء للذوق العام والمجتمع.

أول رد من الصحة على وفاة 3 طلاب بـ كورونا في الإسكندرية

نفى الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، ما أشيع حول وفاة 3 طلاب بفيروس كورونا وهو ما دار من خلال بعض التسجيلات الصوتية المُسرّبة.

وقال "عثمان"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء الثلاثاء، إن التسجيلات الصوتية تحتوي على أخطاء واضحة جدًا، مؤكدًا أن الأقوال مُتضاربة جدًا.

كوريا الجنوبية تعلن تسجيل 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت سلطات كوريا الجنوبية ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس "كورونا" الجديد (كوفيد-19) في البلاد إلى 46 حالة، حتى صباح اليوم، بعد اكتشاف 15 حالة جديدة، أمس.

بعد انزعاجه من تغريدات ترامب.. وزير العدل الأمريكي يعتزم الاستقالة

نقلت شبكة "سي ان ان" الأمريكية عن مصدر مقرب من وزير العدل الأمريكي ويليام بار، قوله إن الوزير يعتزم الاستقالة من منصبه؛ بسبب تدخل الرئيس ترامب في شئون الوزارة.





خالد جلال: الزمالك يمتلك أفضلية أمام الأهلي في مباراة السوبر المصري

أكد خالد جلال المدير الفني لفريق الزمالك السابق أن مباراة السوبر المصري أمام الأهلي غدا الخميس،. صعبة ولن يكون من السهل أو توقع الفائز بها.

وأضاف خالد جلال في تصريحات لـ قناة "أون سبورت" أن نسبة كل فريق في الفوز 50% مشيرًا إلى أن الزمالك يمتلك أفضلية بسيطة بسبب فوزه الأخير أمام الترجي التونسي والتتويج بلقب السوبر الأفريقي.

شوبير يكشف حقيقة اشتباك زيزو مع حازم إمام في مران الزمالك.. فيديو

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن حقيقة وجود خلاف بين حازم إمام وأحمد سيد زيزو نجمي فريق الزمالك، خاصة عقب ظهور "زيزو" وهو مصاب في وجهه.

وأكد "شوبير" في تصريحات لـ قناة "أون سبورت" أن الأمور تسير بشكل جيد ورائع في فريق الزمالك نافيًا وجود أي خلاف بين نجمي الفريق .

صابر الرباعي يعلق على حادث القتل في فيلا نانسي عجرما

علّق المطرب التونسى صابر الرباعى، على حادثة القتل التى وقعت فى فيلا الفنانة اللبنانية نانسى عجرم، التى قام بها زوجها فادى الهاشم ضد الشاب السورى محمد الموسى، مؤكدًا أنه لو كان مكانه سوف يدافع عن نفسه وأولاده.



