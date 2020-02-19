صابر الرباعي يعلق على حادث القتل في فيلا نانسي عجرم

علّق المطرب التونسى صابر الرباعى، على حادثة القتل التى وقعت فى فيلا الفنانة اللبنانية نانسى عجرم، التى قام بها زوجها فادى الهاشم ضد الشاب السورى محمد الموسى، مؤكداً أنه لو كان مكانه سوف يدافع عن نفسه وأولاده.





وقال الرباعى، خلال لقاءه مع الإعلامى هادي زعيم، في برنامج فكرة سامى الفهرى، على قناة الحوار التونسية: "لو كنت مكانه بالتأكيد سأدافع عن عائلتى بكل الطرق الممكنة، لكن القتل سيكون حسب الموقف نفسه، إذا وجدت شخصا يصوب مسدسه على أبنائى بالتأكيد لن أتأخر فى الدفاع عن ابنى بالقتل".

