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رياضة

رسالة غامضة من نائب رئيس الأهلي قبل مواجهة الزمالك في السوبر المصري

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 09:02 ص
صدى البلد
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قسم الرياضة
وجه العامروي فاروق نائب رئيس مجلس إدارة الأهلي رسالة غامضة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وقبل ساعات من مواجهة الفريق الأحمر للكرة أمام الزمالك.

وقال العامري فاروق عبر فيسبوك: "الراجل راجل فى كل المواقف ..والخبيث خبيث فى كل المواقف…والعيل عيل فى كل المواقف".

ويلتقي الأهلي مع الزمالك في السابعة من مساء غد باستاد محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي علي لقب السوبر المصري.
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