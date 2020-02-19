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رياضة

الأهلي بالأحمر والزمالك بالأزرق في السوبر

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 09:30 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
 أقيم صباح اليوم الأربعاء، الاجتماع الفني لمباراة السوبر المصري التي ستجمع بين الأهلي والزمالك، بحضور ممثلي الناديين.

 وأسفر الاجتماع، عن ارتداء الأهلي زيه الأساسي، القميص الأحمر والشورت الأبيض، بينما يرتدي الحارس زي "موف"، بينما يرتدي الزمالك الزي الاحتياطي، المكون من الطاقم الأزرق، على أن يرتدي الحارس الزي الأصفر.

 وشهد الاجتماع حضور سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وسمير عدلي، المدير الإداري للفريق، واللجنة المنظمة للمباراة والجانب الإداري لنادي الزمالك.

وتم الاتفاق على كافة التفاصيل والإجراءات التنظيمية والإدارية الخاصة بالمباراة. ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك على بطولة كأس السوبر المصري مساء الخميس المقبل، على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي في الإمارات.

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