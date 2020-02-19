سنجعلهم يندمون.. روحاني يعترف: البلاد تأثرت بالعقوبات الأمريكية

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن بلاده تأثرت بالعقوبات المفروضة عليها من واشنطن منذ أكثر من عام، مشددا أن طهران كسرت جزءا منها.





ووفقًا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أضاف روحاني، خلال اجتماع الحكومة صباح اليوم الأربعاء: "العقوبات هي فعل إرهابي ضد إيران ولا أحد يستطيع القول إن العقوبات ليس لديها تأثير على البلاد، فمن يقول ذلك يدعم أمريكا".





وأشار: "مخطئ من يقول إننا لا نستطيع كسر إجراءات العقوبات الأمريكية، حيث قمنا بكسر جزء كبير منها في الفترة السابقة".





وحث روحاني الشعب الإيراني على المشاركة الواسعة في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها الجمعة المقبلة.





وقال: "يجب علينا جميعا أن نأتي إلى صناديق الاقتراع لجعل أمريكا تندم على عقوباتها وإجراءاتها ضدنا وأن تركع أمام الشعب الإيراني".