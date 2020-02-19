AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

سنجعلهم يندمون.. روحاني يعترف: البلاد تأثرت بالعقوبات الأمريكية

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 10:32 ص
الرئيس الإيراني،
الرئيس الإيراني، حسن روحاني
Advertisements
شيماء مصطفى
قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن بلاده تأثرت بالعقوبات المفروضة عليها من واشنطن منذ أكثر من عام، مشددا أن طهران كسرت جزءا منها.

ووفقًا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أضاف روحاني، خلال اجتماع الحكومة صباح اليوم الأربعاء: "العقوبات هي فعل إرهابي ضد إيران ولا أحد يستطيع القول إن العقوبات ليس لديها تأثير على البلاد، فمن يقول ذلك يدعم أمريكا".

وأشار: "مخطئ من يقول إننا لا نستطيع كسر إجراءات العقوبات الأمريكية، حيث قمنا بكسر جزء كبير منها في الفترة السابقة".

وحث روحاني الشعب الإيراني على المشاركة الواسعة في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها الجمعة المقبلة.

وقال: "يجب علينا جميعا أن نأتي إلى صناديق الاقتراع لجعل أمريكا تندم على عقوباتها وإجراءاتها ضدنا وأن تركع أمام الشعب الإيراني".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أول تعليق من الرئيس الإيراني بعد ضرب أمريكا لعناصره في العراق

روحاني يعترف: إيران تمر حاليا بأسوأ فترة

إيران 2019: الاقتصاد يواصل انهياره.. والنظام يسفك مزيدًا من الدماء.. 2020 تبدأ بمواجهة بين طهران وواشنطن

الرئيس الإيراني يعترف: خسرنا 200 مليار دولار بسبب العقوبات الأمريكية

بعد اغتيال قاسم سليماني.. محلل إسرائيلي يوضح كيف سترد إيران؟

بعد مقتل سليماني..إيران تهدد أمريكا بحرب فيتنام جديدة بالشرق الأوسط

ترشيحاتنا

لاعب كومبارس.. مرتضى منصور يهاجم نجم الأهلي

تصعيد جديد من أمريكا ضد الصين

هل عدم الخشوع يبطل الصلاة.. ويجب إعادتها؟ الأزهر يحسم الجدل

لكل اسم حكاية.. مدينة نويبع.. ملتقى الأشقاء العرب .. صور

مكافأة له.. حصان يسافر على متن طائرة أمريكية في الدرجة الممتازة.. صور

شريف إكرامي يكشف حقيقة وجود خلافات مع فايلر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منى فاروق تعلن توبتها بعد الفيديو الإباحي: نفسي أزور النبي واشتكيله

بعد تصدرها تريند جوجل.. 20 صورة تكشف أنوثة ليلى علوي

أسعار مرسيدس 2020 mercedes egypt اليوم في مصر .. صور