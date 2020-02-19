طريقة عمل الكبسة.. صور

طريقة عمل كبسة الدجاج فى قدرة ضغط



انتشر بين العديد من السيدات فى جميع الدول العربية طريقة عمل كبسة الدجاج فى قدرة الضغط بشكل مختلف وسريع لإعداد الكبسة.

عندما يغلي المزيج، خففي النار وغطي القدر حتى يمتص الارز كل السوائل وينضج.

عندما يغلي المزيج، خففي النار وغطي القدر حتى يمتص الارز كل السوائل وينضج.

اخلطي في وعاء الزبادي، معجون الطماطم، الزيت، الملح والبهارات حتى تتداخل المكونات.

اخلطي في وعاء الزبادي، معجون الطماطم، الزيت، الملح والبهارات حتى تتداخل المكونات.

أضيفي البصلة، عود القرفة، الملح، الفلفل الأسود، ورقة الغار، كبش القرنفل وبهارات الكبسة.

أضيفي البصلة، عود القرفة، الملح، الفلفل الأسود، ورقة الغار، كبش القرنفل وبهارات الكبسة.

يسخن الزيت في قدر ضغط على حرارة متوسطة و يوضع فيه الدجاج ويحمر حتى يأخذ اللون الذهبي.

يسخن الزيت في قدر ضغط على حرارة متوسطة و يوضع فيه الدجاج ويحمر حتى يأخذ اللون الذهبي.

تعاني أغلب رباة المنزل من ضيق الوقت وبالأخص السيدة العاملة، لذلك ابتكر بعض الشيفات طريقة عمل كبسة الدجاج فى قدرة الضغط، فهى تعطى مذاقا مختلفا وطريقة سهلة وسريعة لتحضيرها، من أجل توفير الوقت.

طريقة عمل الكبسة بالدجاج



قدمت الشيف توتا مراد طريقة عمل كبسة الدجاج بهذه المكونات:

* مقادير كبسة الدجاج:

كوب معجون طماطم

3 حبة طماطم مقشرة بدون بذور ومفرومة

8 قطع/كيلو دجاج مقطع

3 حبات بصل تقطع شرائح رقيقة

6 ملعقة كبيرة سمن

3 كوب أرز بسمتي

2 حبة ليمون مجفف

8 حبات من الحبهان

2 عود قرفة

6 حبات فلفل أسود

4 حبات قرنفل

4 ملاعق صغيرة ملح

2 ملعقة صغيرة بهار كبسة

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طريقة التحضير كبسة الدجاج بالفراخ:

يقدم الشيف الشربيني طريقة عمل كبسة الدجاج بالفراخ بمذاق لا يقاوم.

- يغسل الأرز وتسخن السمن ثم وضع البصل وتقليبه حتى يصبح ذهبي اللون وإضافة قطع الدجاج وتقليبه على نار قوية.

- ثم إضافة البصل المحمر والطماطم المفروم وماء، الحبهان ولليمون المجفف والقرفة وتركه على نار هادئة حوالي 40 دقيقة إلى أن ينضج الدجاج وإضافة بهارات

- وضع الأرز على سطح الدجاج، ثم خلطه بهدوء، كما يجب أن يكون المرق ثم يترك على نار هادئة جدًا لحوالي 40 دقيقة.

طريقة عمل الكبسة بالسوسيس والفاصوليا

* قبل أن ينضج تماما يضاف الفاصوليا الحمراء، وتترك على نار هادئة .

* قبل أن ينضج تماما يضاف الفاصوليا الحمراء، وتترك على نار هادئة .

طريقة عمل الكبسة السعودي

كشف الشيف السعودي سلطان الفيصل، عن طريقة عمل الكبسة والتي تعد من الأكلات الأشهر في المملكة العربية السعودية والتي تقدم في طبق مسطح، وتزين بالمكسرات، مشيرا إلى أن هناك أكثر من طريقة لتحضيرها سواء كانت بالدجاج أو اللحم.





طريقة عمل الكبسة اليمني



وأوضح أن مكونات كبسة اللحم السعودية البسيطة والتي يمكن لأي سيدة أن تقوم بعملها في المنزل، تتمثل في 3 أكواب من الأرز البسمتي، وكيلو من اللحم، وربع كأس صلصة طماطم، و4 فصوص حبهان، و3 ملاعق صغيرة بهارات ، بالإضافة إلى ملح وفلفل أسود وملعقتين زيت ذرة، وملعقة صغيرة كركم مطحون، وعدد ليمونتين مجففة، وبصل، وطماطم، و4 أكواب ماء مغلي. الكبسة ، بالإضافة إلى ملح وفلفل أسود وملعقتين زيت ذرة، وملعقة صغيرة كركم مطحون، وعدد ليمونتين مجففة، وبصل، وطماطم، و4 أكواب ماء مغلي.





وأشار الشيف سلطان الفيصل، إلى طريقة عمل الكبسة السعودي، مشددا في البداية على غسل الأرز جيدا ونقعه في الماء لمدة ساعة، ثم تصفيته وتركه، ثم نقوم بغسل اللحم جيدا ويتم تقطيعه قطع متوسطة، ونقطع البصل إلى شرائح، وخلط الطماطم في الخلاط جيدا، ثم نضع الزيت في مقلاة على النار حتى يسخن.





وتابع: "وبعد ذلك نقوم بإضافة شرائح البصل مع وتقليبها حتى يصبح لونها ذهبيا، ثم نخرجه من الزيت ونتركه جانبا، الخطوة التي تليها هي تشويح قطع اللحم في نفس الزيت؛ ثم نضيف شرائح البصل مجددا، ونضيف عليها الصلصة والكركم والحبهان والليمون إلى اللحم ونقلبه جيدا، عقب ذلك نضيف الماء المغلي ونقلب، وننتظر حتى ينضج اللحم".





وأضاف الشيف السعودي سلطان الفيصل: "ثم نضيف بعد ذلك الأرز البسمتي مع إضافة الملح والفلفل الأسود ونقلبه جيدا، قبل أن نغطي الوعاء وبعد أن يغلي المزيج نخفض النار حتى ينضج الأرز".





تعتبر الكبسة من الأكلات العربية الأصيلة، إلا كل بلد تقوم بصنعها بطريقة مختلفة، ومن أهم الدول التي تقوم بعمل الكبسة اليمن فهي لها طريقة مختلفة في عمل الكبسة اليمنى، وهي وجبة غذائية متكاملة. وقت التحضير: ٢٠ دقيقة وقت الطبخ: ١ ساعة ٣٠ دقيقة الكمية: 6 أفراد وتعد طريقة عمل اليمنى، وهى واحدة من الأكلات المتكاملة من الوصفات اليمنية المشهورة، حيث يمكنك تقديمها لأسرتك، أو المناسبات والعزومات. الكبسة اليمنى، وهى واحدة من الأكلات المتكاملة من الوصفات اليمنية المشهورة، حيث يمكنك تقديمها لأسرتك، أو المناسبات والعزومات.

طريقة عمل الكبسة اليمني

أصبح إعداد الكبسة لا يقتصر فقط على دولة السعودية ولكن انتشر إعدادها فى جميع الدول العربية بالشكل المتعارف عليه والمحبب لكل دولة، لذلك نقدم لكم طريقة عمل الكبسة اليمني.

مقادير الكبسة اليمني كيلو لحم بالعظم 4 أكواب رز بسمتي ينقع بالماء لمدة ساعة قبل الطهي معلقة كبيرة خل معلقة كبيرة بهارات مشكلة كوب ماء ملعقة كبيرة ملح 4 حب هال 4 أعواد قرفة 4 كبش قرنفل 3 بصل كبير مقطع حلقات 200 غ لبن ملعقة صغيرة زعفران منقوع في قليل من الماء معلقة كبيرة زنجبيل

طريقة عمل الكبسة اليمني 1- فى وعاء الضغط على النار ضعى كل المقادير باستثناء الأرز والزعفران. 2- قومى بتقليب الكبسة اليمنى ثم غطى الوعاء واتركيه على النار حتى تمام نضج اللحم. 3- في هذه الأثناء اسلقي الأرز نصف سلق الخاص بالكبسة اليمني. 4- بعد نضج اللحم انقلى كل ما بوعاء الضغط فى وعاء عادي عميق. 5- ضيفى الأرز بالوعا فوق خليط اللحم، وضعي الوعاء على النار. 6- ضيفي الزعفران على الوجه. 7- غطى الوعاء واتركيه حتى تمام نضج الأرز، ثم ارفعى الوعاء من على النار. 8- قدمي الكبسة اليمني ساخنة.

فوائد تناول الكبسة اليمني تحتوى الكبسة اليمنى على مجموعة من التوابل اللذيذة، والتي لديها العديد من الفوائد الغذائية للجسم، بالإضافة إلى أنها وجبة متكاملة، حيث يمكن تقديمها للأطفال، والكبار.

ولا يجب أن نكثر من تناول الكبسة حتى لا تتسبب بزيادة الوزن، ونصاب بالعديد من الأمراض، لذا من يتبعون حمية غذائية عليهم أن لا يتناولوا سوى 5 ملاعق فقط من الكبسة اليمني لتفادي السعرات الحرارية العالية الموجودة بداخل الكبسة اليمني.



