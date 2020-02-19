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أخبار البلد

الصحة العالمية: 10 حالات كورونا في إقليم شرق المتوسط

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 12:33 م
صدى البلد
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محمد غالي
أكد الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، أن هناك 10 حالات إصابة بفيروس كورونا في دولتين داخل إقليم شرق المتوسط، لافتًا إلى أن معظم الحالات التي تم اكتشافها في دولة الإمارات.

جاء ذلك خلال مؤتمر المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، حول أحدث تطورات فيروس كورونا الجديد (COVID-19).

تضمن المؤتمر الصحفي حديثًا عن الوضع العالمي والوضع الإقليمي قدمه الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، وكيفية مساعدة منظمة الصحة العالمية البلدان على التأهب والاستجابة.

ويتناول الدكتور ريتشارد برينان، مدير الطوارئ الصحية الإقليمي، إطار العمل الإقليمي للتأهب والاستجابة لفيروس كورونا (COVID-19)، والتصدي للشائعات والخرافات المحيطة بالمرض.

يشارك في المؤتمر الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والدكتور ريتشارد برنان، مدير الطوارئ الصحية الإقليمي، والدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، والدكتورة داليا سمهوري، مدير برنامج الاستعداد للطوارئ واللوائح الصحية الدولية، والدكتور عبد الناصر أبو بكر، القائم بأعمال رئيس وحدة التأهب لمخاطر العدوى، والدكتور أمجد الخولي، استشاري الوبائيات من وحدة التأهب لمخاطر العدوى.
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