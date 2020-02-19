الصحة العالمية: 10 حالات كورونا في إقليم شرق المتوسط

أكد الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، أن هناك 10 حالات إصابة بفيروس كورونا في دولتين داخل إقليم شرق المتوسط، لافتًا إلى أن معظم الحالات التي تم اكتشافها في دولة الإمارات.





جاء ذلك خلال مؤتمر المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، حول أحدث تطورات فيروس كورونا الجديد (COVID-19).





تضمن المؤتمر الصحفي حديثًا عن الوضع العالمي والوضع الإقليمي قدمه الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، وكيفية مساعدة منظمة الصحة العالمية البلدان على التأهب والاستجابة.





ويتناول الدكتور ريتشارد برينان، مدير الطوارئ الصحية الإقليمي، إطار العمل الإقليمي للتأهب والاستجابة لفيروس كورونا (COVID-19)، والتصدي للشائعات والخرافات المحيطة بالمرض.



