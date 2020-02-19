شاهد.. مقلب هنا الزاهد في أحمد فهمي.. والأخير يرد: ربنا يسامحك

وظهر أحمد فهمي في الصورة وهو مرسوم على وجهه بالروج معلقا: "صحيت من النوم لقيت مكتوب علي وشي كدا الروج ربنا يسامحك".

وتفاعل عدد كبير من محبي الفنان أحمد فهمي مع الصورة، وجاءت التعليقات كالتالى: " ربنا يخليكم لبعض ويسعدكم " _ " ههههههههه حبيبتي هنا عسل " _ " ربنا يخليكو لبعض " .





كان آخر أعمال أحمد فهمى الاشتراك مع هنا الزاهد مسلسل "الواد سيد الشحات"، تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، ويخرجه أحمد الجندي، ومن إنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته محمد عبد الرحمن "توتا".





مسلسل "الواد سيد الشحات" تدور أحداثه حول سيد الشحات، وهو شاب محدود الذكاء متزوج من فتاة غنية ويعيش عالة على أهلها، ويحاول كسب قوت يومه.



