كاتدرائية سان باسيل.. تحفة العمارة الروسية بثقافة الإسكندرية

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الإسكندرية، حيث عقد بيت ثقافة رشدي محاضرة بعنوان "كاتدرائية سان باسيل.. تحفة العمارة الروسية" ألقاتها د. رانيا الجمل، وأوضحت أن العمارة الروسية تفرد أسلوبها المعمارى عن البلاد الأوروبية المجاورة، كما قدمت نبذة مختصرة عن الكاتدرائية الواقعة في الميدان الأحمر بموسكو، والتى تم بنائها عام ١٥٥٥ م واستمر لمدة ١٢٥ عام تقريبًا، وذلك على إعتبار عام ٢٠٢٠ عامًا للثقافة المصرية الروسية، تلى ذلك ورشة فنية لعمل لوحات فنية مستوحاة من أعمال الفنان العالمي بيكاسو باستخدام الكانسون الملون وألوان الشمع، مع التعريف بالمدرسة التكعيبية التي تنتمي إليها أعمال الفنان، بينما أقيم اللقاء الأسبوعي لورشة الجلد وتم خلالها تعليم الرواد على كيفية وضع التصميم على الجلد بالقلم الرصاص وكيفية عمل التدكيك والتضفير.





ونظم قصر ثقافة برج العرب معرضًا فنيًا للحرف والمشغولات اليدوية، تضمن مشغولات خرز وكروشية وتطريز هندي نتاج الورش المقامة بنادي المرأة، كما أقام قصر ثقافة الأنفوشي اللقاء الأسبوعي لورشة المشغولات الجلدية، تلاها ورشة فنية لتعليم أساسيات الرسم بمرسم المواهب، بينما عقدت ورشة تعليم الايقاع "الطبلة" أدارها الفنان عزت بسيوني، أما نادي الأدب فعقد لقاءً، تضمن قراءات قصصية ومناقشة أعمال الأعضاء بحضور الأديبة الناقدة د. نجلاء نصير.



