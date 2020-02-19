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رياضة

الأهلي يختتم تدريباته مساء اليوم استعدادًا لـ السوبر المصري

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 05:21 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي  تدريباته في السادسة من مساء اليوم بتوقيت الإمارات على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي استعدادا لمواجهة الزمالك غدا الخميس على كأس السوبر المصري.

ويخوض فريق الأهلي مرانه الرئيسي مساء اليوم على ملعب المباراة بعدما خاض مرانه أمس على ملعب نادي الوحدة الإماراتي.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الزمالك في السابعة مساء غد الخميس على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي بالإمارات على لقب السوبر المصري.

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