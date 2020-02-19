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مرأة

صحية و خفيفة .. 3 وجبات مناسبة للعمل

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 06:10 م
صدى البلد
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رشا عوني

تناول الغداء في العمل أمر قد يكلفك مبلغ يوميًا ولكن دون جدوى، فلا يستطيع أي شخص استكمال عدد ساعات العمل دون تناول وجبة خلال هذه الساعات، ويلجأ الكثير إلى طلب الوجبات السريعة خلال اليوم، ولكن هذه العادة غير صحية وخاصة مع روتين الجلوس الطويل على المكتب مما يشكل خطرًا على الصحة مع مرور الوقت .

 

من الأفضل أن تعد علبة صغيرة بها وجبة غداء صحية و خفيفة للعمل من منزلك، حتى تضمن نظافتها وصحتها وكذلك لتوفير المال بدلًا من شراء الوجبات السريعة الجاهزة، إليك بعض الأفكار السريعة لوجبات العمل الصحية و الخفيفة :

 

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1-  سلطة التونة :

قم بإفراغ محتويات علبة تونة في اللانش بوكس ، وأضف لها قطع الطماطم و الخس و الخيار مع قطرات عصير الليمون ، فهي وجبة صحية وغنية بالعناصر الغذائية المختلفة التي يحتاجها الجسم خلال اليوم ، كما أنها سريعة التحضير قبل الذهاب للعمل 

2-  دجاج وخضار 

جهز قطعة من الدجاج المشوي قبل الذهاب للعمل، مع طبق من الخضار السوتيه المطبوخ على البخار، أو الخضار المشوي مع الدجاج في الفرن ، فهذه الوجبة صحية وخفيفة وتمنحك البروتين مع الألياف  .


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3- توست و بيض :

قم بسلق بيضة صباحًا وتقطيعها شرائح ووضعها في 2 من خبز التوست الأسمر فهو خفيف على المعدة وصحي،  مع شرائح خس وطماطم، فهي وجبة صحية تمنحك الكالسيوم و الحديد و البروتين خلال ساعات العمل، مع كوب من عصير البرتقال .

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