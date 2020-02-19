أحمد المالكي يتعاون مع المطربة مروى ناجي في لما لاقيتك

يتعاون الشاعر أحمد المالكي، مع المطربة مروى ناجي، في أغنية جديدة بعنوان "لما لاقيتك"، من المفترض طرحها خلال الفترة القليلة المقبلة.





وقال المالكي، من خلال حسابه الشخصي على "الفيسبوك": مروة ناجي..من الاصوات اللي بحبها جدا .. لما لاقيتك من احب الاغاني الدرامية لقلبي .. قريبًا".





أغنية "لما لاقيتك" من كلمات الشاعر أ حمد المالكي، و الحان د. مصطفي العسال، وتوزيع الموزع الموسيقي محمد مجدي، ومن انتاج لايف ستايل ستوديوز.



