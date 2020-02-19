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فن

أحمد المالكي يتعاون مع المطربة مروى ناجي في لما لاقيتك

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 08:15 م
احمد المالكي - مروى
احمد المالكي - مروى ناجي
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آيه عاطف
يتعاون الشاعر أحمد المالكي، مع المطربة مروى ناجي، في أغنية جديدة بعنوان "لما لاقيتك"، من المفترض طرحها خلال الفترة القليلة المقبلة.

وقال المالكي، من خلال حسابه الشخصي على "الفيسبوك":  مروة ناجي..من الاصوات اللي بحبها جدا .. لما لاقيتك من احب الاغاني الدرامية لقلبي .. قريبًا".

أغنية "لما لاقيتك" من كلمات الشاعر أحمد المالكي، والحان د. مصطفي العسال، وتوزيع الموزع الموسيقي محمد مجدي، ومن انتاج لايف ستايل ستوديوز.

يذكر أن تعاون أحمد المالكي، مؤخرًا مع الهضبة عمرو دياب في أغنية "يا روقانك" من البومه الاخير "سهران" والذي حقق نجاحا كبيرا فور طرحه.
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