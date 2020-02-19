وزير الشباب يناقش استعدادات المؤتمر الكشفي العالمي الـ42

استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مهدي بن خليل عضو المنظمة الكشفية العالمية مساء اليوم الأربعاء وتطرق الاجتماع لمناقشة استعدادات استضافة المؤتمر الكشفي العالمي رقم 42 والذي تستضيفه مصر خلال أغسطس 2020 بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمشاركة 3000 كشاف يمثلون 171 دولة .





وخلال الاجتماع أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على أن جميع اجهزة الدولة تعمل في تكاتف وتضافر لإخراج المؤتمر في أبهى صورة ، وهو ما ظهر خلال جميع الأحداث الرياضية والشبابية التي نظمتها مصر خلال الفترة الماضية وجعلتها مركزًا عالميًا للأنشطة الشبابية والرياضية لما تقدمه من إمكانات وقدرات تنظيمية مميزة .





وأضاف وزير الشباب والرياضة أن الدولة تولي اهمية قصوى لتفعيل الحركة الكشفية في المجتمع لما تبثه من قيم الولاء والانتماء وروح التطوع بين المنضمين إليها.





من جهته، أشاد مهدي بن خليل بقدرة مصر علي التنظيم وأنه لمس ذلك من خلال زياراته الميدانية واجتماعاته مع مسئولي الوزارة والاتحاد العام للكشافة .





ويتزامن المؤتمر الكشفي العالمي في مصر مع مرور 100 عاما على تنظيم أول مؤتمر كشفي في لندن عام 1920.





حضر الاجتماع يوسف الورداني مساعد الوزير لتطوير القدرات الشبابية ، ومصطفى منصور رئيس الادارة المركزية للهيئات، وإيمان عبد الجابر مدير عام الهيئات ، حسن خلف مدير عام الشئون المالية ، ومحمد عباس رئيس الاتحاد العام للكشافة والمرشدات ، ومنتصر حسني مقرر المؤتمر.