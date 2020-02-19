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ثقافة

ورش فنية متنوعة بقصر ثقافة أحمد بهاء الدين للطفل

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 10:40 م
صدى البلد
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طارق موسى
أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة عددا من الفعاليات الفنية والثقافية بقصر ثقافة احمد بهاء الدين للطفل المتخصص بأسيوط، بحضور مجموعة من الطلبة والطالبات.

وجاءت الفعاليات، كالتالي:

أولا: عقدت محاضرة للتثقيف الصحي للتوعية الطلاب عن "كيفية الوقاية من فيرس كورونا" وشرح بداية ظهور المرض وموطنه الاساسي وخطورته في الانتشار السريع والقاتل في فترة الحضانة، وطرق الوقاية منه بالنظافة وإستخدام الكمامات النظيفة وغسل الايدي وتجنب الأكل خارج المنزل وعدم ملامسة أو مصافحة الحامل للفيروس، وجرى  شرح نماذج طبيعية بالإستعانة بجهاز الـ"بروجيكتور". 

ثانيا: أقيمت محاضرات أدبية وشعرية تناول خلالها الأديب الدكتور سيد عبد الرازق في ندوته الشعرية مدخل إلي الشعر وتحدث عن أغراض الشعر القديمة، وتم الإستماع لنماذج من الطلاب والطالبات.

ثالثا: نظم الأديب الدكتور سيد عبد الرازق، ندوة قصصية بعنوان "مدخل الي القصة" تناول فيها القاص عاطف العزازي الفرق الأدبي بين الاجناس النثرية ونماذج للاجناس، واستمع إلي نماذج من الطلاب والطالبات وقام بتقييمهم، بالإضافة إلي محاضرة للتنمية البشرية للدكتور جوزيف ثابت عن القيادة وفريق العمل، تناول تعريف القيادة وأنواعها والفرق بين القيادة الفعالة والقيادة الغير فعالة 

رابعا: نفذ القصر عددا من الورش منها ورشة علاقة بخيط الصوف المموج واللولي والنصبيات، كما نفذ ورشة مراية بالجلد والاسفنج البطن، ورشة لتعليم التلي وتم من خلالها تعليم غرز التلي وأنواعها المختلفة، ورشة لتعليم الخط العربي، حيث تناولت فيها ادوات الخط العربي وقامت بكتابة لوحة بعنوان "أمي نور عيني" بإستخدام الرملة والغراء وقامت بتعليم الطلاب والطالبات كيفية مسك قلم الخط وأنواع الخطوط، ورشة فنون تشكيلية لرسم جدارية ذات شكل جمالي لتحسين الذائقة البصرية ودمج التطفال في أنشطة تهدف الي الرقي بالذوق العام للفنانة الدكتورة صفاء كامل حمدان، ورشة تعليم تطريز وذلك  للتدريب علي غرز السلسلة والبطانية، ورشة لتعليم الكورشيه وتم التدريب علي غرز السلسلة والفرع .
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