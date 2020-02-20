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رياضة

قبل ساعات من السوبر المصري.. رسالة غامضة من تركي آل شيخ

الخميس 20/فبراير/2020 - 02:23 ص
تركي ال شيخ
تركي ال شيخ
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ياسمين تيسير
وجه تركي آل شيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، الرئيس الشرفي للنادي الأهلي، رسالة غامضة لـ متابعيه قبل ساعات من مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك.
 

ونشر تركي آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة لـ مجموعة من الأسود، وعلق "اجتمع مع المجموعة التي لديها نفس الهدف الخاص بك". 


تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى ملعب محمد بن زايد بالإمارات مساء اليوم، الخميس؛ لمتابعة مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك، الذى من المقرر أن يكون غاية فى القوة والإثارة فى ظل امتلاك الفريقين مجموعة من أبرز اللاعبين أصحاب القدرات الفنية والبدنية المميزة.

ومن المقرر أن تنطلق أحداث المباراة فى تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وستتم إذاعتها عبر قناة أبو ظبي الرياضية المفتوحة عبر قمر نايل سات التى تحمل تردد 12226 ومعدل ترميز 27500 والاستقطاب ومعدل التصحيح 3/4، إضافةً إلى إذاعتها عبر قناة "أون سبورت".

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