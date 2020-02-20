إصابة 7 أشخاص بعد هبوط اضطراري لطائرة في روسيا

هبطت طائرة خاصة من طراز "آن 2"، اليوم الخميس، اضطراريا، ما أدى إلى إصابة شخصين مما كانوا على متنها.





ونقلت وكالة "سبوتنك" عن مسئول روسي، قوله "الطائرة كانت تقل 14 شخصا وهبطت اضطراريا بطريقة قاسية وحادة في مدينة ماغادان الروسية، ما أدى إلى إصابة شخصين".





وأضاف أن الطائرة هبطت بعد الإقلاع ما أدى إلى إصابة اثنين من ركابها، مؤكدا أن طاقم الطائرة المكون من شخصين غادرها بسلام.





وأشار بيان صادر عن وزارة الطوارئ الروسية، إلى أن عدد المصابين ارتفع إلى ثمانية ركاب تم نقلهم جميعا إلى المستشفى لتلقى العناية الطبية.



