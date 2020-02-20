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خبير اقتصادى: الدولار سيهبط لأقل من 15 جنيها.. فيديو

الخميس 20/فبراير/2020 - 10:09 ص
الدولار
الدولار
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آيات أحمد
قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادى، إن 70% من المواد الغذائية التى يستهلكها المواطن يتم استيرادها من الخارج، لافتًا إلى أن انخفاض تكلفة الاستيراد تعنى انخفاض أسعار السلع الغذائية.

وكشف الدكتور رشاد عبده، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" اليوم، الخميس، أسباب انخفاض الدولار فى الفترة الأخيرة، ومنها زيادة المعروض وقلة الطلب على الدولار، موضحًا أن عودة السياحة مرة أخرى والتى أدخلت 13 مليار دولار فى العام الماضى، بالإضافة إلى تضاعف دخل الصادرات.

وأضاف أن تحويلات المصريين فى الخارج زادت ووصلت إلى 29 مليار دولار، وقناة السويس الجديدة التى أدخلت 5.8 مليار دولار، بالإضافة إلى الاستثمار فى أدوات الدين.

وأشار إلى أن المصريين أصبحوا يتوجهون إلى المنتج المصرى لتشجيع الصناعة المحلية، مما أثر على عملية الاستيراد وقلة المنتجات المستوردة من الخارج.

وأوضح أن حملة "خليها تصدى" أثرت على أسعار السيارات بشكل ملحوظ، مما أدى إلى تراجع أسعار السيارات إلى 40%، لافتًا إلى أن سعر الدولار سجل 15.5 جنيه بتراجع 25% عن السعر الذى كان عليها فى نوفمبر 2016، لافتا إلى أنه من الممكن أن يسجل الدولار سعرا أقل من 15 جنيها قريبًا.
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