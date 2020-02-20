نواب: سعر الدولار سينخفض إلى 15 جنيها في هذا الموعد

توقع حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، استمرار تراجع سعر الدولار خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أنه مع حلول العام المالي الجديد، سيهبط سعره إلى 15 جنيهًا، أو مع نهاية العام الجاري على الأكثر.





وقال النائب حسن السيد، عضو مجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إن: "الإصلاحات الاقتصادية وتحرير سعر الصرف والاستقرار العام لمؤسسات الدولة، كان لها دور كبير في ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار، إلى جانب ارتفاع تدفقات الاستثمارات الأجنبية، وموارد السياحة، مما أدى لزيادة الاحتياطي النقدي".





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وشهدت الفترة الأخيرة تراجعًا كبيرا في سعر الدولار ، وقال النائب محمد بدراوي، عضو اللجنة ذاتها، إن هذا الانخفاض يعود إلى مجموعة من العوامل، أبرزها زيادة ميزان المدفوعات في الصادرات عن الواردات، وارتفاع الاحتياطي النقدي والذي وصل إلى 45.420، نهاية العام الماضي، إلى جانب موارد السياحة وقناة السويس، والتي ارتفعت إلى التى تسجل 5.731 مليار دولار، وارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 25.1 مليار دولار، فضلًا عن زيادة الاستثمارات الخارجية.





وأضاف النائب محمد بدراوي، لـ "صدى البلد"، أن أهم شئ بالنسبة لتحسن قيمة الجنيه أمام الدولار ، هو الاتجاه العام الذي يسير فيه، وهو إيجابي حاليا، حيث أن هناك انخفاضا مستمرا في سعر الدولار أمام الجنيه، وهذا مؤشر جيد، متوقعًا استمرار ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار، بسبب ارتفاع الفائض في الاحتياطي النقدي.





وكانت بيانات البنك المركزي المصري، قد أظهرت تحقيق الدولار خسارة قدرها 44 قرشًا منذ بداية العام، ليسجل الدولار 15.55 جنيه للشراء، 15.65 جنيها للبيع، مقابل 15.99 جنيه للشراء و16.09 جنيه للبيع.





فيما تراوحت خسائر العملة الخضراء بالبنوك، بين 36 و44 قرشًا منذ بداية العام مع تزايد حصيلة البنوك من تدفقات النقد الأجنبي الناتجة عن تحويلات المصريين في الخارج وعائدات السياحة.