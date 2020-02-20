AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

وزيرة التضامن: إصدار لائحة قانون الجمعيات الأهلية الشهر المقبل

الخميس 20/فبراير/2020 - 11:32 ص
نيفين القباج وزيرة
نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى
Advertisements
محمد عبد المنعم
استقبلت نيفين القباج  وزيرة التضامن الاجتماعى، السفير جيس دوتون السفير الكندى في مصر والوفد المرافق له حيث قدم السفير الكندى التهنئة للقباج لتوليها حقيبة وزارة التضامن الاجتماعي متمنيا لها دوام النجاح.
 
وخلال اللقاء استعرضت القباج آليات مظلة الحماية الاجتماعية بالوزارة ودورها فى مواكبة الإصلاح الاقتصادى وحماية الفئات الأكثر احتياجا، مشيرة الى ان الوزارة تهتم بالاستثمار فى البشر وبناء القدرات اللازمة لضمان تعظيم الموارد البشرية وإعلاء قيم الشفافية والنزاهة.

وحول  دور منظمات المجتمع المدنى فى التنمية وقانون الجمعيات الاهلية، صرحت القباج انه من المنتظر إصدار اللائحة التنفيذية للقانون بحلول منتصف مارس القادم حيث تحمل الكثير من التسهيلات والمرونة والتى تتيح مجالات اوسع وقدرات اضافية للمؤسسات، مؤكدة أن الوزارة ستكون خير داعم للمجتمع المدني ولكنها أيضا تنتظر دعمه من خلال العمل المشترك وانه سيتم إنشاء وحدة مستقلة بالوزارة تختص بالمنظمات غير الحكومية توفر الدعم الفنى وبناء قدرات العاملين بالجمعيات.

كما تم إلقاء الضوء على قانون ذوي الإعاقة والذى يُعد أحد إنجازات وزارة التضامن الاجتماعى.

واستعرضت القباج نظم الميكنة واستخدام نظم حديثة خاصة بادارة تكنولوجيا المعلومات وتحقيق الربط الشبكى حيث يتم حاليا بناء شبكات مع العديد من الوزارات مثل وزارة التعليم والصحة لمتابعة مشروطية الصحة والتعليم في برنامج تكافل كما تناولت القباج  مجالات التشغيل وبرنامج فرصة والدمج والشمول المالي والتمويل الصغير والمتناهى الصغر وتعزيز  شبكات الأمان الاجتماعي.

من جانبه أعرب جيس دوتون سفير كندا عن ان قانون الجمعيات الأهلية يعد خطوة هامة حيث استعرض التجربة الكندية فى دعم مجالات السياسة الرئيسية عبر تعزيز المنظمات غير الحكومية عبر صندوق خاص وهو "صندوق كندا للمبادرات المحلية"  كما أشار دوتون الى العديد من السياسات بالجانب الكندى والخاصة بتمكين المرأة.

واستعرض اللقاء أوجه التعاون مع منظمة العمل الدولية عبر مشروع لتوفير فرص عمل لائقة للسيدات في مصر حيث وجه السفير الكندى الدعوة لوزيرة التضامن الاجتماعى لحضور الحفل الختامى للمشروع والذى سيقام فى مارس القادم.
وزيرة التضامن: إصدار لائحة قانون الجمعيات الأهلية الشهر المقبل
وزيرة التضامن: إصدار لائحة قانون الجمعيات الأهلية الشهر المقبل
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صورة تذكارية وزغاريد وورد .. كيف استقبلت الدكتورة غادة والي نيفين القباج وزيرة التضامن الجديدة.. شاهد

مائدة مستديرة لـ مراكب النجاة بمشاركة الجمعيات العاملة في التأهيل والتدريب

مراكب النجاة.. استهداف قرى الهجرة غير الشرعية عبر مبادرة حياة كريمة

نيفين القباج: «التضامن» تتبنى استراتيجية محكمة لمكافحة الفساد

مصر الخير تمنح جائزتها للعطاء الخيري والتنموي لأفضل ثلاث جمعيات والشخصيات التنموية في التعليم

نيفين القباج: نستهدف المشاركة بتدخلات تصل لـ٥٠ مليون جنيه في مراكب النجاة

ترشيحاتنا

نقاش ساخن بين تركي آل الشيخ وميدو بشأن السوبر المصري ..فيديو

من بينها مزاد سيارات جمارك مطار القاهرة 2020 .. تعرف على مواعيد مزادات شهر مارس .. صور

رانيا يوسف تتصدر تريند تويتر .. اعرف السبب

لأول مرة.. ولادة ماعز برأسين و4 عيون.. فيديو وصور

بمقدم 60 ألف جنيه.. عروض تقسيط على سوزوكي التو 2020 suzuki alto .. صور

تسريب صور هيونداي hyundai i20 الجديدة.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمقدم 60 ألف جنيه.. عروض تقسيط على سوزوكي التو 2020 suzuki alto .. صور

تسريب صور هيونداي hyundai i20 الجديدة.. شاهد

تخرج فيها عمر الشريف وملك الأردن.. فيكتوريا كوليدج.. مدرسة عريقة على أرض الإسكندرية