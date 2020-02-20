وزيرة التضامن: إصدار لائحة قانون الجمعيات الأهلية الشهر المقبل

استقبلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، السفير جيس دوتون السفير الكندى في مصر والوفد المرافق له حيث قدم السفير الكندى التهنئة للقباج لتوليها حقيبة وزارة التضامن الاجتماعي متمنيا لها دوام النجاح.

وخلال اللقاء استعرضت القباج آليات مظلة الحماية الاجتماعية بالوزارة ودورها فى مواكبة الإصلاح الاقتصادى وحماية الفئات الأكثر احتياجا، مشيرة الى ان الوزارة تهتم بالاستثمار فى البشر وبناء القدرات اللازمة لضمان تعظيم الموارد البشرية وإعلاء قيم الشفافية والنزاهة.





وحول دور منظمات المجتمع المدنى فى التنمية وقانون الجمعيات الاهلية، صرحت القباج انه من المنتظر إصدار اللائحة التنفيذية للقانون بحلول منتصف مارس القادم حيث تحمل الكثير من التسهيلات والمرونة والتى تتيح مجالات اوسع وقدرات اضافية للمؤسسات، مؤكدة أن الوزارة ستكون خير داعم للمجتمع المدني ولكنها أيضا تنتظر دعمه من خلال العمل المشترك وانه سيتم إنشاء وحدة مستقلة بالوزارة تختص بالمنظمات غير الحكومية توفر الدعم الفنى وبناء قدرات العاملين بالجمعيات.





كما تم إلقاء الضوء على قانون ذوي الإعاقة والذى يُعد أحد إنجازات وزارة التضامن الاجتماعى.





واستعرضت القباج نظم الميكنة واستخدام نظم حديثة خاصة بادارة تكنولوجيا المعلومات وتحقيق الربط الشبكى حيث يتم حاليا بناء شبكات مع العديد من الوزارات مثل وزارة التعليم والصحة لمتابعة مشروطية الصحة والتعليم في برنامج تكافل كما تناولت القباج مجالات التشغيل وبرنامج فرصة والدمج والشمول المالي والتمويل الصغير والمتناهى الصغر وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي.





من جانبه أعرب جيس دوتون سفير كندا عن ان قانون الجمعيات الأهلية يعد خطوة هامة حيث استعرض التجربة الكندية فى دعم مجالات السياسة الرئيسية عبر تعزيز المنظمات غير الحكومية عبر صندوق خاص وهو "صندوق كندا للمبادرات المحلية" كما أشار دوتون الى العديد من السياسات بالجانب الكندى والخاصة بتمكين المرأة.





واستعرض اللقاء أوجه التعاون مع منظمة العمل الدولية عبر مشروع لتوفير فرص عمل لائقة للسيدات في مصر حيث وجه السفير الكندى الدعوة لوزيرة التضامن الاجتماعى لحضور الحفل الختامى للمشروع والذى سيقام فى مارس القادم.