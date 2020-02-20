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حوادث

إنقاذ طفلة من الموت بعد احتراق شقتها فى مصر القديمة

الخميس 20/فبراير/2020 - 02:27 م
حريق شقة
حريق شقة
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كتب محمد صبري
تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق التهم معظم محتويات شقة سكنية بمصر القديمة، ما تسبب فى اصابه طفلة باختناق تم نقلها الى مستشفى المقطم العام ، وجار إخطار النيابة للتحقيق.



وكانت عمليات الحماية المدنية بالقاهرة قد تلقت بلاغا من الاهالي بنشوب حريق فى شقة بالطابق الثالث بعقار سكني مجارو لقسم شرطة مصر القديمة.

على الفور تم الدفع ب٣ سيارات إطفاء الذين تمكنوا من محاصرة ألسنة اللهب وإنقاذ طفلة ٧ سنوات من الموت بعد استخراجها من وسط النيران التى التهمت غرفة نومها والمطبخ ، وتبين أنها كانت متواجده بمفردها داخل الشقة وقت الحريق.

وجار الاستدلال على أسرتها.

ويرجح أن يكون ماس كهربائي وراء نشوب الحريق ، تم تحرير محضر وإخطار النيابة العامة للتحقيق.
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