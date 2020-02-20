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محافظات

غياب وفوضى.. إحالة 70 موظفًا وطبيبا وممرضا للتحقيق فى الدلنجات وشبراخيت

الخميس 20/فبراير/2020 - 03:36 م
صدى البلد
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جمالات الدمنهوري

أحال اللواءهشام آمنة  محافظ البحيرة ٧٠موظفا من العاملين بالمنشآت الحكومية بمركزى الدلنجات وشبراخيت للتحقيق لعدم التزامهم بالانضباط الإدارى وتغيبهم عن العمل دون سند قانونى مما يتسبب فى تعطل مصالح المواطنين.


وأكد المحافظ على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة وتشكيل لجان للمرور على المنشآت الخدمية والصحية  لضبط سير العمل وتحقيق الانضباط الإداري  وضمان حسن سير العمل والتزام جميع الموظفين بمواعيد العمل الرسمية.


وشدد اللواء آمنه علي إستمرار  تكثيف حملات الرقابة والمتابعة علي المنشآت الصحية و الخدمية بكافة مدن ومراكز المحافظة و إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين  مؤكدًا عدم قبوله أي تقصير.

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وكانت الرقابة والمتابعة بالدلنجات وشبراخيت قد قامت بجولة مرورية لمتابعة الانضباط الادارى بالمصالح الحكومية وخاصة المنشآت الصحية و اسفرت الحملات الرقابيه عن احالة 70 من العاملين بينهم 57 طبيبا وممرضا وإداريا وفنيا من العاملين بالمركز الطبي الحضري بالدلنجات للتحقيق لغيابهم عن العمل دون سند قانوني.


وإحالة 8 من العاملين بالوحدة الصحية بقرية طيبة بالدلنجات للتحقيق للغياب دون سند قانوني وترك العمل أثناء المواعيد الرسمية، و5 من العاملين بالوحدات الصحية بالقرداحي وبزمزم  بشبراخيت للتحقيق لغايبهم عن العمل دون سند قانونى

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