بنسبة 101.9%.. قنا تنتهى من تطعيم 580 ألفا ضد شلل الأطفال

انتهت محافظة قنا، من تطعيم ٥٧٩ ألفا و ١٨٨ طفلا ضد مرض شلل الأطفال خلال الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال من عمر عام حتى ٥ أعوام والتي تم تنفيذها على مدار ٤ أيام متتالية في الفترة من الأحد إلى الأربعاء ١٦ : ١٩ فبراير الجاري.





وأشار اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إلى أن الحملة نجحت في تخطى المستهدف بنسبة تغطية وصلت إلي ١٠١.٩% ، حيث كان المستهدف تطعيمهم ٥٦٨ الفا و ٤٦٠ طفلا.





وأوضح الدكتور رمضان الخطيب وكيل وزارة الصحة بقنا، بأن التطعيم تم من خلال ١٥١٨ فريق عمل ما بين فِرق متحركة لتطعيم الاطفال بالمنازل وفِرق ثابتة في المراكز الصحية ومكاتب الصحة والوحدات الريفية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة، مضيفًا أنه تم تطعيم ١٤ طفلا من غير المصريين المقيمين على أرض مصر مجانا خلال الحملة أسوة بالمصريين في إطار إتاحة الخدمات الطبية والوقائية لضيوف مصر طبقا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن .





وأكد الخطيب، على أنه رغم تسجيل آخر حالة شلل أطفال في مصر عام 2004 وإعلان منظمة الصحة العالمية أن مصر خالية من مرض شلل الأطفال عام 2006 إلا أن وزارة الصحة والسكان تحرص على تنفيذ حملات قومية سنوية لرفع الحالة المناعية للأطفال أقل من خمس سنوات لاستمرار الحفاظ على مصر خالية من المرض.





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