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رياضة

الفصل بين مجلسي إدارة الأهلي والزمالك في مقصورة مباراة السوبر المصري

الخميس 20/فبراير/2020 - 07:01 م
الجماهير
الجماهير
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خاص أبو ظبي
فصلت اللجنة المنظمة لمباراة السوبر المصري بين الاهلي والزمالك علي ملعب محمد بن زايد بمدينة ابو ظبي بالامارات بين مجلس إدارة الناديين في المقصورة الرئيسية.

تقام بطولة السوبر المصري بنسختها الـ17 لموسم (2018-2019) بين الأهلي بطل الدوري، والزمالك بطل كأس مصر، في الإمارات، على ملعب محمد بن زايد الدولي. وتستضيف الإمارات، بطولة السوبر المصري، للمرة الرابعة، في تاريخ المسابقة المحلية.

وكانت المرة الأولى في 2015، وجمعت بين الأهلي والزمالك، وفاز المارد الأحمر 3-2. وكانت المرة الأخيرة، في 2017 والتي جمعت الأهلي بطل الدوري والكأس، بالمصري البورسعيدي، وصيف الكأس، وفاز الأهلي بهدف وليد أزارو في الأشواط الإضافية.
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