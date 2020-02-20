لتطبيقه بالمعنا و نجع نصرالله..محافظ قنا يبحث تنفيذ مشروع التنمية المتكاملة «حيّنا»

بحث اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، خطوات تنفيذ مشروع التنمية الحضرية المتكاملة " حيّنا " المقرر تنفيذه بمنطقتىّ المعنا ونجع نصر الله بالحميدات بمدينة قنا وذلك بالتعاون مع وزارة الإسكان و وزارة الدولة السويسرية للشئون الاقتصادية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بمصر والهيئة العامة للتخطيط العمرانى.

جاء ذلك خلال اجتماع بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتورة رانيا هدايه مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بمصر والدكتور حازم نائب محافظ قنا، و كمال شلبى سكرتير عام المحافظة والدكتور حسين أبوبكر ممثل الهيئة العامة للتخطيط العمرانى والدكتور عبدالخالق ابراهيم ممثل وزارة الاسكان والدكتورة ايمان رضوان مدير المشروعات بالسفارة السويسرية والدكتور عمرو لاشين مدير السياسات والتشريعات والحوكمة الحضرية ببرنامج الأمم المتحدة.

أوضح الداودى، بأن المشروع سوف يتم تنفيذه بمحافظة قنا بهدف وقف الزحف العشوائي في مناطق الإمتداد العمراني وتطوير منهجية تشاركية لتخطيط وتنفيذ مشروعات البنية الأساسية وكذلك تعزيز الموارد المحلية وإدارتها بشكل أكثر كفاءة بتمويل مالى يصل إلى 11 مليونا و760 ألف دولار منها 8 ملايين و100 ألف دولار منحة من الجانب السويسري و 3 ملايين و 660 ألف دولار مساهمة من الحكومة المصرية، مضيفًا بأن المشروع يُسهم في تحسين جودة حياة المواطنين بالمناطق المستهدفة من خلال تطبيق منهجية معتمدة ومعلنة للتخطيط التفصيلي باستخدام منهجية إعادة ترتيب الأراضي.

و قالت الدكتورة رانيا هدايه، إلى جانب التنمية الحضرية فإن المشروع سيقدم عددًا من البرامج التدريبية لضمان الاستدامة من خلال رفع كفاءة العاملين بالقطاع الحكومي على المستوى المحلي، مضيفًةً أن من أهم عوامل نجاح هذا المشروع هو التواصل مع الملاك وقادة الرأي وأصحاب المصلحة من مؤسسات المجتمع المدني، مؤكدةً أهمية الخروج بدروس مستفادة وتوصيات تُساعد في تطبيق المشروع والاحتذاء به في مناطق ومحافظات أخرى لتحقيق تخطيط حضري أكثر كفاءة وتطوير مناطق الامتداد العمراني في المحافظات.

و أشارت الدكتورة ايمان رضوان، إلى أن المشروع يُعد الأول في مجال التنمية العمرانية الذى تشارك في تنفيذه السفارة السويسرية حيث شاركت السفارة من قبل في تنفيذ العديد من مشروعات رفع كفاءة البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات.

و أوضح عمرو لاشين، بأن المشروع يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة " رؤية مصر 2030 " والمخطط الاستراتيجي القومي 2052 بهدف دعم تنمية الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل لائقة، لافتًا إلى أن فترة التنفيذ ممتدة حتى يوليو 2023 وفى الختام قدم الشكر إلى كافة المساهمين في إعداد المشروع مثمنا روح التعاون بين جميع شركاء التنمية من الحكومة المصرية والسفارة السويسرية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

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