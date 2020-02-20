انقطاع التيار الكهربائي عن 4 مناطق في قنا.. السبت المقبل

أعلنت هندسة كهرباء قنا شرق، في بيان لها اليوم الخميس، عن فصل التيار الكهربائي عن 4 مناطق بقنا، يوم السبت الموافق 22 فبراير الجارى.

و أوضح البيان، بأنه سوف يتم فصل التيار الكهربائى عن مناطق "منطقة المعنى- مرور الجزيريه- بترول الجزيرية- شارع الحاكم العسكرى" الواقعة بنطاق مدينة قنا.





وأشار البيان، إلى أن فصل التيار الكهربائى يبدأ من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الواحدة بعد الظهر، لحين انتهاء أعمال الصيانة.





و تهيب هندسة الكهرباء، بمواطنى المناطق المذكورة بأخذ احتياطاتهم اللازمة خلال فترة فصل التيار الكهربائى وحتى عودته بعد انتهاء أعمال الصيانة.

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